韩国天团防弹少年团(BTS)在美国人民选择奖(People’s Choice Awards:又译:全美民选奖)获得“年度组合”等三个奖项。





当地时间6日,在美国加州圣塔蒙尼加举行的2022人民选择奖颁奖礼上,防弹少年团赢得“年度组合”、“年度巡回演唱会”与“年度合作曲”三大奖项。





防弹少年团自2020年起连续三年荣膺“年度组合”奖。另外,还凭借在首尔、洛杉矶与拉斯维加斯三座城市举办的演唱会“BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE”摘得“年度巡回演唱会”奖。而柾国与顶级歌手查理•普斯的合作曲《Left and Right》则荣获“年度合作曲”奖。