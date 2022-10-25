《漫话国乐》 青山里 / 弹琴 / 远方的你

朝鲜王朝时期，妓女是特殊的职业群，她们隶属官厅，算是公务员身份，可实际上是官厅的奴婢“官妓”，身份卑贱，属于贱民。不过，妓女的服务对象是达官贵人和文人雅士，因此她们从小读书写诗，会琴棋书画，会吟诵唱和，堪称才貌双全的艺人。黄真伊是朝鲜王朝时代最出名的艺妓之一，被誉为“一代名妓”。





关于黄真伊的事迹，从现在的观点来看有诸多惊人之处。相传，黄真伊青春貌美，博学多才。邻家青年单恋她，甚至因罹患相思病而离世，因此黄真伊也受到巨大的冲击而自主决定走上妓女的道路。黄真伊才华横溢，不仅擅长玄琴演奏，还以诗人著称，最具代表性的时调诗迄今还广为流传。今天的第一首音乐给大家带来了以黄真伊的同名诗为歌词的平时调《青山里》：

“青山里碧溪水啊，

莫夸易移去，

一到沧海不复返。

明月满空山，

暂休且去若何？”

平时调《青山里》/ 演唱-李允珍（音）





这首歌中提及的“碧溪水”不单意味着清澈的溪水，也指一位书生的号。相传，这位书生喜爱风流，得知黄真伊的名声后一直憧憬和黄真伊见面。可他又听说黄真伊为人高傲，绝不随便见人，所以去找朋友给他指点。朋友告诉他说：“你去黄真伊常去的亭子弹琴，如果黄真伊来了，切记千万不要理她，视而不见，然后起身就走。”也就是说，要欲擒故纵。





碧溪水就照朋友的指点去做了，果然黄真伊闻声而来，碧溪水一脸冷漠的表情，站起身来就走。未料，黄真伊站在亭子上，望着碧溪水的背影吟诵了《青山里》这首时调诗。黄真伊突如其来的做法让碧溪水感到慌乱，情不自禁回头看时，不小心从马上掉了下来。





黄真伊是开城的妓女。而全罗北道扶安也有一位享有声誉的艺妓，叫梅窗。梅窗也像黄真伊一样擅长写诗，才艺出众，并获得众人的认可。据说，梅窗过世后，当地的小吏和诗人还一起凑钱把梅窗留下的作品汇集成诗集发行。





梅窗生前还与经典小说《洪吉童传》的作者许筠有过深厚的交情。而许筠始终把梅窗视为朋友，从未看作是妓女。梅窗在与深爱的情人离别后，每晚都因思念情人而神魂颠倒，从家里出来在路边边弹琴、边唱歌。这一消息很快传到许筠所在的汉阳，许筠得知后便写信给梅窗，信中写道：

“得知你在月夜下弹琴唱歌，你为何不找幽深人静之处，偏偏在路边唱歌而被人嘲笑呢？况且众人的嘲笑指向我，说你因思念我而悲痛地哭泣、失魂落魄，我实在太冤枉了。”虽然如此，但许筠其实是在安慰梅窗，这或许会令梅窗破涕而笑。

《弹琴》/ 玄琴-张恩善





艺妓桂蟾也流传着一段触动人心的感人故事。桂蟾为人刚正不阿，有一位贵族十年来赞助她，可有一次因为贵族说错了话，桂蟾就和贵族一刀两断了。事后，历任高官的李鼎辅继续赞助桂蟾，李鼎辅非常赏识桂蟾的才艺，还特地邀请好师父，让桂蟾专注于练歌。在李鼎辅的大力赞助和拥护下，桂蟾很快打响了名气，还受邀进宫献艺。





李鼎辅过世后，桂蟾每天去李鼎辅的坟墓前落泪哀悼。后来，桂蟾上了年纪，决定离开汉阳隐居深山，为此卖掉珠宝等财物，购置了江原道旌善的山坡地，并在那里建了一座小屋。当桂蟾离开汉阳的消息在城里传开后，有交情的书生们纷纷挽留她。桂蟾就特地为书生们设宴，在宴会上向书生们告别道：

“也许我还年轻，所以倍受大家的爱戴。如果我老了，大家必会抛弃我的，为了避免晚年被大家抛弃，我要先抛弃大家。”





此后，桂蟾迁居江原道旌善的偏僻山村定居下来，从此穿着粗布裙子和草鞋以采摘山菜谋生，且不分昼夜念经修行。

《远方的你》/ 演唱-郑玛莉（音）