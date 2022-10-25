韩政府研讨取消室内口罩令

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韩国国务总理韩德洙表示，明年1月底或取消室内口罩令，引发了关注。与此同时，多个地方自治团体计划单独取消口罩令，这令部分意见担忧，目前考虑取消室内戴口罩义务或为时过早。





韩国中央防疫对策本部长、疾病管理厅厅长白敬兰7日表示，室内口罩令的调整时间最快为明年1月、最迟为3月。白敬兰当天在例行记者会上说，目前正研讨对口罩佩戴强制性行政命令和罚款条款进行调整，逐步切换为建议佩戴、自主决定佩戴与否的方针。白敬兰表示，目前专家小组正对相关措施的标准、适用对象、方法等具体细节进行讨论。切换方针后，在旨在保护高风险人群的必要设施等场所仍有可能保留口罩令。





国务总理韩德洙6日在记者恳谈会上透露，今年9月曾要求中央防疫对策本部就相关问题进行研讨，为取消室内口罩令做准备。韩德洙表示，目前专家预计明年1月底各项指标将可满足取消口罩令的条件。





与此同时，部分地方自治团体表示将单独取消室内口罩令，引起了不小的争议。防疫部门表示，最近大田市向新冠疫情中央灾难安全对策本部发送公文，称若政府截至12月15日不采取国家层面的措施，将通过当地行政命令取消室内口罩令。这是地方自治团体首次在室内戴口罩问题上做出与中央政府不同的表态。12月5日，忠清南道也表示，政府应积极考虑取消室内口罩令，否则将单独研讨该问题。对此，中央防疫对策本部表示，口罩令的取消与否由该机构决定。地方自治团体可单独采取比中央政府更严格的防疫措施，但更宽松的措施则须经与中央事故处理本部协商、向中央防疫对策本部报告后才可实施，即地方自治团体无权单独放宽防疫措施。





根据《灾难和安全管理基本法》，中央安全对策本部长可指挥中央事故处理本部和地方对策本部，中央事故处理本部长可指挥市、道知事、市长、郡守、区厅长。





部分地方自治团体认为，室内口罩令缺乏实效性，仅增加了民众的不便，因此试图通过自主取消来施压中央政府采取行动。不过专家认为，防疫措施应由中央政府统一采取。事实上，目前新冠疫情的扩散情况并不稳定，尚无法判断冬季会否再次出现大流行。





白敬兰此前表示，室内佩戴口罩和确诊病例七天隔离措施将维持到冬季流行情况稳定后，这两项措施对于安全度过冬季流行期必不可少。