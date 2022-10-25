韩男足时隔12年挺进世界杯16强

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韩国国家男子足球代表队在2022卡塔尔世界杯止步16强。纵观此次世界杯期间的历场比赛，韩国队在赛场上的表现充满活力、与过去截然不同，令国民对韩国足球的未来充满期待。





韩国队不仅实现了晋级16强的目标，在客观实力远远超过自身的世界级强队面前也毫不退让、积极进攻，收获了好评。





保罗∙本托执教的韩国队6日在与世界最强队伍巴西队的比赛中，仅上半场便被灌入4球，最终以1-4不敌对手、无缘八强。不过韩国在小组赛中上演了戏剧性的逆袭、成功晋级16强，令球迷倍感激动。





韩国队在小组赛第一场比赛中对阵乌拉圭队，双方打成平手。考虑到乌拉圭队的客观实力，这一结果并不意外。然而在第二场比赛中，韩国队以2-3负于加纳队，晋级16强的希望一度渺茫。比赛中，韩国队先失两球，扳回后又失一球，最终未能扭转乾坤。韩国队在最后一场小组赛中迎战劲旅葡萄牙队。比赛开场仅5分钟，韩国队便先失一球，不过上半场第27分钟金英权扳回一球，下半场第46分钟黄喜灿再进一球、完成绝杀。韩国队的小组赛成绩为1胜、1负、1平，最终韩国队以小组第二位晋级16强。韩国队在2002年韩日世界杯上曾挺进四强，在2010年南非世界杯上也晋级16强。





虽然韩国队在八分之一决赛中大幅落败于巴西，但本届比赛的结果仍堪称佳绩。分析认为，这主要归功于主教练本托的坚持。





韩国足球的实力仍不足以在世界舞台上与最高水平的队伍一较高下，因此一直以来，韩国队在强队云集的世界杯上主要采取侧重防守、伺机逆袭的战术。不过2018年俄罗斯世界杯证明了这一战术的失败。当时韩国队采取消极打法，先后败给瑞典、墨西哥队，无缘16强。尽管韩国队在小组赛最后一场比赛中力克德国队，但已于事无补。





大韩足球协会认为这类消极打法不再有效，于是聘请保罗∙本托担任主教练。他采取了增强式打法，从改善球队的根本技能入手，在提高基于传球动作的控球率的同时，创造进攻机会。树立新打法的过程并非一帆风顺，韩国队在热身赛中多次表现不佳，不断有意见呼吁更换教练，但本托并未放弃，最终通过本届世界杯晋级16强的成绩证明了自己的选择。





值得一提的是，杰出的前锋孙兴慜助力本托的战术大放异彩。继孙兴慜之后，李康仁、曹圭成等新人的涌现也是一大成果。足球协会的当务之急是在此基础上物色新教练，推动韩国足球水平更上一个台阶。