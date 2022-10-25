韩越建交30周年 建立全面战略伙伴关系

ⓒYONHAP News

韩国总统尹锡悦5日同越南国家主席阮春福举行首脑会谈，双方就两国建立全面战略伙伴关系达成一致。阮春福在韩越建交30周年之际访问韩国， 是尹锡悦政府成立以来首位对韩进行国事访问的外国首脑。





当天下午，尹锡悦同阮春福在龙山总统室先后举行小规模会谈、首脑会谈、联合媒体发布会。阮春福在越南政治体系中的地位仅次于越共中央总书记阮富仲。





两国首脑商定将两国关系从战略伙伴关系提升至全面战略伙伴关系，并签署了包含具体合作方案的联合声明。迄今为止，越南缔结全面战略伙伴关系的国家仅有中国、俄罗斯、印度三国。





两国还商定加强在稀土类等关键矿物供应链和尖端产业领域的合作。越南的稀土储量排名全球第二，双方合作潜力巨大。在尖端产业领域，数字、能源、生物科学属于加强合作的对象。为此，两国提出了到2023年和2030年分别实现双边贸易额1000亿美元和1500亿美元的目标。当天，韩越在两国首脑的见证下签署了九项协定和谅解备忘录，并商定进一步推动人员、教育和文化交流。





1992年建交以来，韩越关系取得了飞跃性发展。目前，越南是仅次于中国和美国的韩国第三大出口对象国，也是仅次于中国、美国和日本的韩国第四大贸易伙伴，也是第三大投资对象国。两国贸易在建交30年间猛增140倍，互为重要的共同繁荣伙伴。





除贸易领域外，越南还是东南亚韩流的中心。结婚移民至韩国的越南女性日渐增多，两国国民感情也较为亲近，每年往返两国的人员接近500万人次。越南是东盟的中心国家，对韩国来说，是进入东盟地区的重要桥头堡。





尹锡悦在首脑会谈上指出，两国在过去30年间持续发展模范的共生合作关系，当前应为下一个30年做准备。尹锡悦强调，在急剧变化的国际秩序之中，韩国和越南联手推动地区和平、繁荣将为两国带来利益。





阮春福表示，越南在对外政策上始终如一地重视与韩国的关系，两国应增进合作关系，实现共同繁荣、推动地区和世界的和平与稳定。





尹锡悦在联合媒体发布会上表示，两国将合作确立地区的和平、稳定。双方还就激活外交安全次官级别战略对话机制，扩大在海洋安全、国防和军工产业的合作达成一致。





政府考虑到韩越关系的重要性，以最高礼遇接待阮春福。在首脑会谈举行前，总统室草坪花园举行了包括检阅仪仗队、鸣放21响礼炮、演奏两国国歌等环节的欢迎仪式。





另外，政府在青瓦台迎宾馆举办国宾晚宴，这是尹锡悦政府成立后首次使用青瓦台迎宾馆。两国官员、政界、商界、文化界、体育界的主要人士纷纷出席晚宴。