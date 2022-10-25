喝碳酸饮料，切忌“贪杯”

ⓒ Getty Images Bank

首先，长时间过量饮用碳酸饮料会损害牙齿，牙齿表面会被酸蚀、软化，导致牙釉质脱钙，牙齿矿物质被溶解，进而出现牙体缺损，牙髓暴露，吃饭、刷牙甚至睡眠都会受到影响。医生建议，应减少碳酸饮料的摄入，饮用后应及时漱口，但不建议马上刷牙。

另外，过量饮用碳酸饮料，患痛风的可能性会增加。大多数碳酸饮料里都含有糖分，尤其是果糖。大量摄入果糖以后，身体里就会合成嘌呤，嘌呤经过代谢以后就会引起尿酸的升高，从而诱发痛风。同时，碳酸饮料中含有大量色素、添加剂、防腐剂，这些成分在体内代谢时需要大量的水分，使人体内水分减少，间接导致尿酸浓度升高，会诱发痛风发作。

此外，长期大量喝碳酸饮料，对人体骨骼十分不利。碳酸饮料是酸性饮料，而人体中酸性环境不利于钙的吸收。同时，碳酸饮料中大多都含有磷酸，磷和钙是一对“平衡搭档”，血液中钙磷比例相对固定，一旦摄入过多的磷，就会妨碍骨骼对钙的吸收，长期如此，可能会使发生骨质疏松的年龄提前，并使患骨质疏松的几率增大。

此外，碳酸饮料中的二氧化碳会抑制胃肠道的菌群均衡，长时间的摄入会让消化系统受到损害，还会引起腹胀，影响食欲，造成消化不良，甚至出现胃肠疾病。

碳酸饮料中的糖分大量摄入还会导致肥胖，增加患心血管疾病的风险，还会刺激眼轴的生长发育，对近视控制不利。不仅如此，还可能诱发糖尿病等内分泌代谢性疾病。





（李*武听友提供）