导演：林顺礼

编剧：安永洙

主演：黄政民/玄彬/姜其永

类型：犯罪/动作

上映时间：2023年1月18日（韩国）

其他片名：The Point Men





剧情概要：

多名韩国人在战乱地区阿富汗遭到当地武装恐怖分子绑架，拥有丰富谈判经验的外交官郑宰浩（黄政民饰）临危受命前往阿富汗，与被派驻当地执勤的韩国特工朴大植（玄彬饰）共同参与解救人质的行动。郑宰浩一向遵循原则主义，朴大植则对当地情况了如指掌，两人的立场及做事方法虽有不同，但最终目的均为解救人质。而绑匪给出的时限临近、谈判对象及条件也在时刻变化，解救行动成功的可能性趋于渺茫……





幕后花絮：

《交涉》是黄政民和导演林顺礼时隔21年再次合作的影片，导演直言，黄政民饰演的角色必须将观众的注意力从始至终牢牢吸引住，而在拍摄过程中，导演及所有剧组人员也亲眼见证了黄政民的表演实力，黄政民本人也在拿到剧本后明白自己需要让紧张感贯穿始终，为此也费尽心思思考。另一主演玄彬则是在结束了《爱的迫降》拍摄后，便投入到了《交涉》的筹拍之中，其间也经历了自己的婚姻大事，以及妻子孙艺珍怀孕、生产，工作、家庭两不误的玄彬的表现也让观众对影片十分期待。另外，片中大量的海外取景也成为看点之一。