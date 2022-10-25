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据不久前进行的互联网问卷调查结果显示，韩国人最爱吃的冬季小吃是鲫鱼饼，其后依次为烤板栗、烤红薯、糖饼、鱼饼等。鲫鱼饼是广受韩国人喜爱的街边小吃。外形像似鲫鱼的鲫鱼饼热气腾腾、外酥里嫩、味道甜美，可说是冬季最火的街边小吃。鲫鱼饼基本都是红豆馅，但也有奶酪馅、山芋馅、泡芙奶油馅等使用不同馅料的鲫鱼饼供人们选择。那么，北韩居民喜欢何种冬季小吃呢？





北韩没有鲫鱼饼，但有豆沙包，而且到处都卖。使用的材料和韩国大致相同，将搅拌后发酵好的面团切成块状或揉成半球状放入红豆馅。不同的是，北韩添加糖精，韩国添加砂糖。豆沙包是北韩最具代表性的冬季小吃，街边小吃摊虽然也有卖，但是很多家庭将面团发酵后买些红豆来直接做着吃。





据悉，北韩的大城市里最近也卖冰淇淋和糖果、饼干等各种零食。过去实行配给制的时候，烤玉米、炸玉米、玉米粥等各种玉米类食物是北韩居民和儿童的冬季小吃。现在正是完成脱粒、家家户户堆满玉米的时候。北韩居民将玉米捣碎或研磨成细粉后做成玉米糕吃，这在韩国是吃不到的。此外，北韩居民还用玉米做“沙沙糕”吃。“沙沙糕”是用热水搅和玉米粉后贴在大铁锅四周烤出来的糕，口感很筋道。玉米粥通常在灶口用小火煮，这样不但能将玉米煮得稀烂，还能取得室内供暖效果，有些家庭还放些豌豆一起煮，这样更能填饱肚子，不吃饭也感觉不到肚子饿，可说是足以果腹的小吃。





20世纪90年代中后期北韩为克服粮荒和经济困难而进行苦难行军后，配给制变得有名无实，北韩各地形成买卖粮食和生活用品的集市，随着地区间物资运输逐渐畅通，北韩居民的饮食生活发生变化，小吃也变得多种多样。北韩有句话说，集市里除了猫的角以外什么东西都有。如此这般，北韩的集市里可以说什么东西都有。过去，北韩只有玉米类小吃，但是现在，糖果、饼干、面包、鱿鱼糕等无所不有。近来，红薯受到广大消费者的青睐，成为北韩最火的冬季小吃之一。红薯比土豆甜，北韩各地的街边小吃摊几乎都卖烤红薯。烤板栗也是广受北韩居民喜爱的冬季小吃。北韩居民为取暖而砍伐树木后，大都在原地种植板栗树。由于国家不采摘板栗，谁摘到或捡到就是谁的，因此每到板栗结果的秋天，很多北韩居民到山上去采摘板栗，街边小吃摊也都卖烤板栗。如此这般，烤红薯和烤板栗可说是北韩最具代表性的街边小吃。





每年这个时候，在平壤市内总会看到卖烤红薯、烤板栗的街边小吃摊和排队购买冬季小吃的平壤市民。北韩媒体报道称，以平壤最繁华的苍光大街和地铁站、公寓小区等为中心，卖烤红薯、烤板栗的街边小吃摊生意火爆，并强调烤红薯、烤板栗的景象为首都平壤增添了秋天的情趣。





北韩有国家指定并运营的街边小吃摊位，这些摊位由该地区地方政府服务单位负责运营。由于人们冬天想吃热乎乎的食物，北韩在这些街边摊位卖热气腾腾的烤红薯和烤板栗。最近，北韩居民购买力增加且需求多样，因此还卖其他热乎乎的暖身食物。





在家里做小吃既卫生又省钱，但在街边摊吃别有一番风味。冬季夜晚，在街边摊点一碗面吃，其气氛和风味不是在家可以比拟的。据悉，北韩也有个人运营的街边小吃摊。20世纪80年代，北韩各地时而可见在桥下或大学栅栏外偷偷卖小吃和学习用品的老奶奶们，90年代中后期北韩陷入经济危机后，很多人为维持生计摆设街边摊，卖糕点、面食等小吃。由于北韩也有人到外地出差，而且在街边摊买小吃的人逐渐增加，因此街边摊的数量急剧增加。问题是北韩当局不给小摊贩发许可证，并经常加以取缔。在此情况下，小摊贩们不能长时间停留在同一个地方，因此北韩居民将他们称为“蚱蜢街边摊贩”，因为他们和蚱蜢一样到处跳来跳去。但是最近在某些地区，若向有关单位支付一定金额，就会予以默认。





您知道什么是“糕炸肠”吗？“糕炸肠”是由辣炒年糕、油炸食物和米肠构成的小吃套餐，再点一碗热腾腾的鱼饼汤，可说是再好不过的冬季街边小吃。北韩也有多种多样的街边小吃。北韩有人造肉饭、豆腐饭、紫菜包饭、面条、鸡蛋面包等种类繁多的街边小吃。其中，紫菜包饭里只放点黄瓜丝，配上酱汁吃，而且大小适中，不必切片即可咀嚼咽下。人造肉饭是用豆腐渣做的，调出来的味道很像肉。鸡蛋面包是将面粉、碱面、糖精等搅和后烤出面包，并在面包表皮涂上鸡蛋液的一种面包，味道甜甜的，非常好吃。北韩因大米和砂糖短缺，没有卖辣炒年糕的街边小吃摊，但是有朝一日北韩居民品尝过辣炒年糕的美味后，即使材料费很贵，也会做辣炒年糕吃的。





随着24小时营业的便利店和深夜营业的外卖餐厅逐渐增加，我们在深更半夜也能轻易地购买小吃，而且过去局限于披萨饼、炸鸡等的小吃种类也变得多样化。据悉，北韩也有餐厅提供外送服务。21世纪初南北韩开展经济合作后，韩国有位企业家在平壤开设炸鸡店，并提供通过电话接收订单后用摩托车配送炸鸡的外送服务。之后，很多餐厅也提供外送服务，目前还提供手机订餐及配送服务。





那么，北韩居民最常吃的冬季小吃是什么呢？地方居民在冬天最常吃的是在辛奇汤里泡玉米面条吃的辛奇汤面。韩国在腌制越冬辛奇后不另外加汤，但是北韩在腌制越冬辛奇后在辛奇坛子里加满汤，因此冬天打开储藏在地窖里的辛奇坛盖，用勺子轻轻敲碎结在表面的薄冰后摇出辛奇汤来泡玉米面条吃，其清凉劲道的风味令人回味无穷。由于汤鲜味美，吃辛奇汤面时不必另外添加面码，配辛奇一起吃，可谓锦上添花。正因为如此，北韩居民在冬天经常吃新奇汤面。





今年12月22日是农历24节气中的冬至，也是一年中夜晚最长、白昼最短的一天。韩国民俗文献《东国岁时记》将冬至日称为“亚岁”，民间则将这一天称为“小年”。此外，有人说“过了冬至才能长一岁”，“吃一碗冬至红豆粥才算真正长了一岁”。韩国流传着冬至日熬煮冬至红豆粥吃的风俗。做法是首先将红豆熬成粥后放入糯米团一起煮。因为团子为鸟蛋大小，而将其称为鸟蛋糯米团。北韩将冬至日吃红豆粥的风俗列入等同韩国无形文化遗产的《国家非物质文化遗产名录》，而且保留着过冬至节的习俗。特别值得一提的是，北韩将放入红豆粥里的糯米团称为“圆团子”，并认为吃到大团子的孩子能招来很多福气，因此故意揉几个大团子分给孩子。此外，平壤、平安道地区和韩国一样用糯米做圆团子，但咸镜道地区却用糯高粱粉做圆团子。





北韩居民都过冬至节，而且都吃冬至红豆粥。韩国在冬至红豆粥里放糯米团吃，但是北韩咸镜道地区放糯高粱团吃。高粱略带苦味，因此刚吃进嘴里感觉有点涩，但是糯高粱团嚼劲十足，越嚼越好吃。此外，有些家庭用大粒豌豆煮冬至粥吃，因为煮烂的大粒豌豆嚼起来味道很香。令人惋惜的是，在韩国很难寻觅到这种味道。逃离北韩定居韩国的脱北居民们表示，他们有时也做北韩式小吃，但是却吃不出他们在北韩吃过的那种味道，特别是在苦难时期吃过的那种美味。有道是，肚子饿的时候感觉什么都好吃，但也不可否认只有在当地才能品尝得到独特而地道的传统风味。