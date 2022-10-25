《漫话国乐》 最近的两班贵族 / Mask Dance / 米盐儿老太婆

朝鲜王朝时期有严格的阶级身份制度，“两班”是当时的贵族阶级，权势显赫、威风凛凛。朝鲜王朝后期著名学者朴趾源的短篇小说《两班传》深刻地揭露了两班贵族的迂腐无能以及卖官鬻爵的丑恶行径：

“穷士居乡，犹能武断。先耕邻牛，借耕里氓，孰敢慢我？灰灌汝鼻，晕髻汰鬓，无敢怨咨”，意思是说，穷困潦倒又不肯劳动的贵族身居乡下，却还是以自己的方式横行霸道、剥削百姓、不劳而获，享受贵族的特权。比如用邻家的牛先耕田，抢别人的人手先除草，谁敢抗拒？甚至往鼻子里灌灰水，抓住发髻猛烈地晃动，拔掉胡子，也无人敢伸冤。小说还叙述了有一个富人一直渴望获取贵族身份，可听了郡守批判贵族的这番话后大吃一惊，就说：“这岂不是让我去当强盗吗？”从此富人再也不提购买贵族身份的事情了。





小说内容也许有点夸张，可不难推测当时老百姓是怎样看待贵族阶级的。有趣的是，当时每年都有那么一两天，庶民不用看贵族的脸色，可以痛快地嘲弄和讽刺贵族。比如元宵节等逢年过节的时候，在村子的广场会表演假面舞，以此增添节日的欢乐气氛。这种假面舞通常都有一个片段：聪明机灵的仆人登场，嘲弄愚蠢的贵族。对于贵族来讲，一般来说，这种表演肯定会惹他们生一肚子的气，可这时贵族不单不生气，还提供赞助，让老百姓尽情玩乐。这是因为只要忍一次，就能舒舒服服地度过一整年。

《最近的两班贵族》/ 国乐电子流浪团





今年11月30日，韩国的假面舞被列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产名录》。韩国自2001年宗庙祭礼及宗庙祭礼乐起，随着此次假面舞的入遗，共拥有22项人类非物质文化遗产。





假面舞是面具舞的统称，在韩半岛各地有多样的假面舞流传下来，比如北韩黄海道地区的凤山假面舞、康翎假面舞、殷栗假面舞等。北韩咸镜道地区以北青狮子戏著称。江原道有官奴玩乐的官奴假面戏传承至今。京畿道地区代表性的假面舞有在码头或集市等人来人往的场所表演的松坡山台戏和杨州别山台戏。在南部岭南地区流传下来的假面舞有独特的名称，以洛东江为中心，洛东江以东地区因为在原野玩乐而称为“野游”，洛东江以西地区因为有五个戏子登场或以五个节目组成而命名为“五广大”，比如东莱野游、水营野游、固城五广大、统营五广大等。而安东的河回别神巫术假面舞不仅是国家无形文化遗产，其道具河回面具也是国宝级文物。最近，奈飞的韩版剧集《纸钞屋》中扮演强盗的演员们戴着河回面具演戏而一时成了热点话题。

《Mask Dance》 / 演奏-Black String





韩国的假面舞虽然按照地区、面具的形状、造型以及登场人物都有所不同，但也有一些共同点，比如韩国没有的狮子在各地的假面舞中都会登场，因为古人相信狮子能帮助人们驱邪避鬼。还有，像前面介绍的那样，各地的假面舞中都有仆人嘲弄贵族主子的片段。还有的假面舞讲述了一对夫妇年轻时不幸离散，到了晚年终于重逢，可这时老头已经纳年轻的小妾，还生了小孩儿，过着幸福快乐的日子，最终原配受到丈夫和小妾的欺负和虐待而死，丧事也是被草草处理，之后丈夫和小妾一起继续过甜甜蜜蜜的生活。





在家长制的传统社会里，仆人嘲弄贵族、致夫人于死地可是丢人、不体面的事情，因此通过具有讽刺性和幽默感的假面舞生动有趣地揭露社会不同阶级的矛盾问题。这时，老百姓会以此发泄对贵族和生活的不满，解开怨恨。

《米盐儿老太婆》/ 演奏-金德洙等人