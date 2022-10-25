韩公布首份孤独死情况调查

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调查显示，去年韩国孤独死事件超过3000例，五年间增长40%。政府计划在调查结果的基础上制定中长期计划。专家指出，对策不仅应包括经济援助，还应纳入加强社会连接的方案。





保健福祉部14日公布的“2022年孤独死情况调查”显示，去年孤独死死者为3378人，较2017年的2412人增加40%。孤独死死者占据死亡总人数的约1%。调查期间，除2019年外均出现增加，年均增长率高达8.8%。





按照年龄段来划分，50-69岁的中壮年男性最多。去年的孤独死死者中，29.6%为50-59岁人群，29%为60-69岁人群。40-49岁人群占15.6%、70-79岁人群占12.5%。20-39岁人群占比则呈现逐年下滑的趋势，从2017年的8.4%减少至去年的6.5%。





按照性别来划分，男性每年均达到女性的4倍多，去年甚至扩大到5.3倍。从五年间的年均增长率来看，男性为10%，远远高于女性的5.6%。去年50-69岁男性孤独死事件为1760起，占到总数的52.1%。





此次调查依据去年4月施行的《孤独死预防和管理法》，对2017年至2021年的孤独死情况进行摸底，是首份国家层面上的孤独死统计数据。





《孤独死预防法》将孤独死定义为“与家人、亲戚等周边人断绝关系的独居者因自杀、疾病等独自死亡，其尸体经过一段时间后被发现”。《孤独死预防法》规定，福祉部应在地方自治团体等的协助下，每五年实施一次情况调查，在调查结果的基础上制定并实施预防对策。韩国尚未制定孤独死预防综合基本计划，此次调查旨在制定第一个五年基本计划。





此次调查结果为预防孤独死带来了不少启示，例如50-59岁男性孤独死风险较高的原因、年轻人群的自杀、慢性疾病和孤独死的关联等。50-59岁男性的特点是对健康管理和家务事生疏，失业、离婚等变化有可能导致该群体的生活满意度大幅下滑。中壮年男性表现出较强的拒绝社会连接或外部帮助的倾向，若再因慢性疾病导致无法照顾自身、自我放任，很容易暴露在孤独死的风险之下。





孤独死事件骤增的主要原因是一人家庭大幅增加、社会人际纽带消失。14日举行的国会听证会提出了第一个孤独死五年基本计划的重点课题，包括针对社会孤立家庭建立有体系和提前性的援助系统、对风险群体进行分类管理、升级支援系统、营造社会环境等。专家在听证会上一致表示，预防孤独死的关键在于修复社会连接。