韩政府将正式启动劳动市场改革

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韩国总统尹锡悦就未来劳动市场研究会公布的劳动市场改革建议案表示，将在建议内容的基础上尽快整理政府的立场。劳动市场改革预计将步入正轨。





研究会12日公布劳动市场改革建议案，主要内容包括根据行业和企业特点灵活实施每周最长52小时工作制、以成果为中心重组目前以工龄为中心的薪资体系等。





工作时间方面的改革核心为“通过自主、可选原则缩短劳动时间”。研究会建议，目前加班时间按周计算，可增添按月、季度、半年、年计算的方式，扩大劳资双方的选择权。现行的每周最长52小时工作制规定，每周基本工作时间为40小时、加班时间最长不得超过12小时。不过按照研究会的建议，每周工作时间最长可达到69小时。





研究会还建议，将劳动时间选择制的计算期延长至三个月及以下，并在所有行业推广。劳动时间选择制允许劳动者可自由选择上班日和上下班时间。根据现行《劳动基准法》，在按月计算、周平均工作时间不超过52小时的前提下，劳动者可自由调整工作时间。不过一直以来始终有意见认为这项制度缺乏实效性，适用对象也不明确。





在薪资体系方面，研究会建议将根据工龄计算的定岗定薪制转换为职务、绩效年薪制。研究会提出，政府应为缺乏薪资体系的中小企业和非正式员工劳动者建立公平、公正的薪资体系，加强提供关于职务、绩效评价标准和流程的咨询服务，研发并推广职务和绩效评估系统，确保劳动者能够获得公正的评价和报酬。





研究会还提议修改法律制度，确保在持续雇佣高龄劳动者和创造青年就业岗位之间取得平衡。此外，研究会建议加强监督、防止用人方滥用综合薪资制度；设立劳动统计行政机构，扩建薪资、职务相关信息及统计系统，以构建公平的薪资体系；改善最低薪资、休息日津贴等制度。





建议案由成立于7月18日的未来劳动市场研究会历经五个月的研究得出，可以说是尹锡悦政府的劳动市场改革蓝图。





尹锡悦在本月13日即建议案公布的第二天表示，将在建议内容的基础上尽快整理政府立场，毫不动摇地推进改革、保护劳动弱势群体。雇佣劳动部长官李正植也表示，将正式启动改革，以建立可持续、面向未来的劳资关系和劳动市场，并尽快制定薪资和工作时间制度相关立法案。





劳动市场改革是与国民生活直接挂钩的敏感问题，预计将伴随着较大的波折。劳动界已对建议案内容提出强烈抗议，称将造成长时间劳动和薪资削减，要求予以重新研究。经济团体虽然对建议案的方向表示赞同，但也敦促对部分内容予以完善。





政府不久前通过发布开工令等强硬措施结束了“货物连带”的罢工，预计将乘势推动劳动市场改革，与劳动界的冲突将在所难免。