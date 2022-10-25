韩今年预计将出现有史以来最大贸易逆差

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随着国际原材料价格上涨、出口衰退，韩国今年贸易收支将时隔14年出现逆差，且逆差规模或将首次达到500亿美元。面对这种情况，政府提升了跨部门出口一线支援团团长的级别、由通商交涉本部长担任，并扩大贸易金融的供给，集中全力为出口企业排忧解难。





关税厅的数据显示，以通关额为准，12月前十天的出口额初估值为154.21亿美元，较去年同期减少20.8%。截至12月10日，今年贸易收支累计出现474.64亿美元的逆差。按照这一速度，今年剩余20天的贸易逆差极有可能超过30亿美元，全年逆差超过500亿美元基本已成定局。今年截至目前的贸易逆差已刷新历年最高纪录，是此前最高纪录即1996年206.24亿美元的2倍多。这也是韩国自2008年金融危机以来，时隔14年再次出现贸易逆差。





尽管今年出现贸易逆差在意料之中，但规模远超预期，且有可能长期持续。分析指出，大规模逆差的主要原因是原材料价格骤涨和出口衰退。受俄罗斯侵略乌克兰等因素的影响，原材料价格大幅上涨，导致进口额猛增。今年1月1日至12月10日，原油、天然气、煤炭的进口额累计为1804.1亿美元，同比增幅高达72.7%。雪上加霜的是，出口额不断减少。受全球半导体景气持续下滑的影响，韩国主力出口产品半导体的出口额同比减少27.6%，且减幅自今年9月起持续扩大。钢铁制品、汽车零部件、无线通信器械、精密器械等的出口额也出现了20%-40%水平不等的下滑。韩国最大贸易伙伴中国的情况也是重要原因之一。韩国对中国出口额的减幅高达34.3%，美国对中国实施遏制政策、新冠疫情等因素影响了对中国的出口。整体来看，半导体出口和对中国出口分别连续四个月和六个月下滑。





更严重的是，这种情况极有可能不仅限于今年。分析指出，当前不仅需要作出短期努力以缩小逆差规模，还须着眼长期对整体出口进行根本性改善。





政府积极采取措施为出口企业解决困难。尹锡悦总统11月23日亲自主持出口战略会议，公布了各地区出口特色化战略和加强出口支援的方案。作为后续措施，政府跨部门出口一线支援团举办了13次恳谈会，听取了出口企业在一线遇到的困难并讨论对策。政府还提升支援团团长级别、扩大支援团覆盖范围。科学技术信息通信部、文化体育观光部、保健福祉部、中小风险企业部、专利厅均参与进来。





支援团计划在东盟、美国、中国三大主要出口市场挖掘新需求，并扩大与中东、中南美、欧盟三大战略市场的合作，提高企业进入当地市场的概率。与此同时，政府计划加强半导体、显示面板、车载电池等主力尖端产业的出口竞争力，在信息通信技术、生物科学、文化内容等朝阳服务产业领域由各部门联合实施出口提振战略。政府还将推动简化出口支援行政流程、扩大韩流营销活动等。