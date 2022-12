李准基《Again My Life》在日本OTT火爆上线

李准基主演的韩剧《Again My Life》在日本OTT平台上线,延续爆红热潮。





《Again My Life》 在日本视频流媒体平台Hulu(Japan)上线以来,人气爆棚,受到当地观众的热切关注。据悉,该剧于12月6日上线后一举登顶“今日人气榜”、“本周人气榜”、“本月人气榜”等,在平台所有排名中连续两周占据首位。





《Again My Life》是今年上半年备受关注的剧集之一,今年5月完美收官。《Again My Life》讲述了热血检察官金熙宇(李准基饰)在调查过程中死于非命,后来获得重生机会回到高中时期,决心惩治绝对恶势力的故事。该剧自开播就取得开门红,深得观众喜爱。在剧中,李准基饰演热血检察官金熙宇一角,无论是感情演技,还是高难度动作戏,以及与绝对恶势力间的斗智,都演绎得出神入化,引领该剧在周末剧收视榜上独占鳌头。不仅如此,之前《Again My Life》在Wavve、Coupang等韩国国内OTT平台上也位居首位,在Viu、Viki等全球OTT平台上也名列前茅,获得了好评。