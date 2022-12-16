李准基《Again My Life》在日本OTT火爆上线





李准基主演的韩剧《Again My Life》在日本OTT平台上线，延续爆红热潮。





《Again My Life》 在日本视频流媒体平台Hulu（Japan）上线以来，人气爆棚，受到当地观众的热切关注。据悉，该剧于12月6日上线后一举登顶“今日人气榜”、“本周人气榜”、“本月人气榜”等，在平台所有排名中连续两周占据首位。





《Again My Life》是今年上半年备受关注的剧集之一，今年5月完美收官。《Again My Life》讲述了热血检察官金熙宇（李准基饰）在调查过程中死于非命，后来获得重生机会回到高中时期，决心惩治绝对恶势力的故事。该剧自开播就取得开门红，深得观众喜爱。在剧中，李准基饰演热血检察官金熙宇一角，无论是感情演技，还是高难度动作戏，以及与绝对恶势力间的斗智，都演绎得出神入化，引领该剧在周末剧收视榜上独占鳌头。不仅如此，之前《Again My Life》在Wavve、Coupang等韩国国内OTT平台上也位居首位，在Viu、Viki等全球OTT平台上也名列前茅，获得了好评。