大势女团IVE的热曲《LOVE DIVE》被美国《时代周刊》评选为“2022年最佳K-POP歌曲”,引发了热议。





近日,《时代周刊》公布了“2022年最佳K-POP歌曲与专辑”(The Best K-pop Songs and Albums of 2022)榜单,IVE第二张单曲专辑的主打曲《LOVE DIVE》在“年度最佳K-POP歌曲”榜单中榜上有名。





对此,《时代》表示:“《LOVE DIVE》以宥真的‘我真的很好奇你’为开头,而这首歌真正引起我们关注的是IVE。从听到这首电子流行歌曲的瞬间开始,李瑞(Leeseo)纤细的歌喉与组合丰富的歌声就如梦幻般吸引着我们。IVE歌颂着欢迎“探险”的神秘的魅力,让听到这首歌的人准备入坑,深陷于IVE更多的魅力之中。”给予了好评。





这并非《LOVE DIVE》首次获得《时代》的好评与称赞,今年6月《LOVE DIVE》曾获选“2022年最佳K-POP歌曲”与“2022年最佳K-POP专辑”。