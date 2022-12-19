LE SSERAFIM《ANTIFRAGILE》与NewJeans《Hype boy》入选美NPR“年度百首最佳单曲”

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由美国全国公共广播电台NPR评选的“2022年100首最佳单曲”榜单中，韩国女团LE SSERAFIM与NewJeans均上榜。





近日，据NPR音乐频道发布的“2022年100首最佳单曲”（The 100 Best Songs of 2022）榜单显示，LE SSERAFIM迷你二辑主打曲《ANTIFRAGILE》排在第50位，NewJeans《Hype boy》名列第85位，进入该榜单的K-POP歌手只有LE SSERAFIM与NewJeans。





NPR音乐频道对LE SSERAFIM的《ANTIFRAGILE》给予高度评价，称“这是唯一一首捕捉到全球流行音乐、使其发展成梦幻般的新音乐，且反映头昏眼花、独特的K-POP能力的歌曲。”NPR接着还表示：“正在崛起的女团LE SSERAFIM不仅拥有美国歌手感到惧怕的未来指向性氛围的热曲，还结合了爆发性的K-POP风格与雷吉顿风格，备受关注。”





对于NewJeans的热曲《Hype boy》，NPR音乐频道也给予好评，表示：“NewJeans曾携复古未来主义和节奏蓝调风格的歌曲《Attention 》闪亮出道，第二天又通过《Hype boy》公开了组合的发展蓝图。《Hype boy》将可变、闪烁的流行电音与令人情不自禁地跟着节奏点头的蒙巴顿电音精密又柔和地结合在一起。”