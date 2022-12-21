江南丧尸(강남 좀비)

导演：李秀成

主演：池一株/朴智妍

类型：恐怖/剧情/喜剧

片长：81分钟

上映时间：2023年1月5日（韩国）

其他片名：江南僵尸





剧情概要：

因感染神秘病毒而演变成的丧尸开始出现在首尔最繁华的地区——江南。越来越多的人被丧尸所咬进而感染，开始了恶性循环。敏静（朴智妍饰）在去江南的上班路上，偶遇前国家跆拳道常备军贤硕（池一株饰），未曾想，转头在敏静公司两人再次碰面，就在两人一见钟情之时，敏静公司大厦瞬间被丧尸占领。为了防止丧尸离开大厦，所有出入口均被封闭，贤硕、敏静为了生存，与丧尸展开了殊死搏斗。





幕后花絮：

朴智妍在《江南丧尸》中首次挑战丧尸类题材影片。她曾在出道初期参演过恐怖片《考死》，凭借冷艳的面庞，为观众营造阴森的氛围。而此次她饰演的则是一名普通的上班族，同时还有大量动作戏份，且剧情中也融合了许多黑色幽默，所以对朴智妍来说是一次难度不小的挑战。影片丧尸装扮十分大胆，配合灯光及音效，将令观众仿佛置身其中，营造出满满的紧张感。这也是2023年首批上映的国产影片之一。