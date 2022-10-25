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当地时间12月18日，全人类共享的盛会——2022年卡塔尔世界杯足球赛落下帷幕，阿根廷队夺得了冠军。韩国队在H组第三轮比赛中以2比1战胜葡萄牙队，戏剧性地晋级16强赛。韩国时间6日凌晨，韩国队和巴西队进行八分之一决赛时，首尔市气温降至零下三度，但是仍有三万多名球迷聚集在光化门广场，看着现场直播的大型电子屏幕，为韩国队加油助威。虽然韩国队最终以1比4败于巴西队，无缘八强，但球迷们高喊“虽败犹荣”，抚慰全力拼搏的队员们。那么，以新冠疫情为由拒绝参加卡塔尔世界杯预选赛的北韩是否关注世界杯足球赛且其足球水平如何呢？





北韩是否直播世界杯足球赛呢？答案是，北韩不直播世界杯足球赛，但是在比赛结束后进行转播。据悉，卡塔尔世界杯足球赛期间，北韩在比赛结束后对录像进行编辑，每天转播两三场比赛。 北韩朝鲜中央电视台也报道了卡塔尔世界杯开幕式消息。驰名世界的韩国男子组合防弹少年团成员柾国献唱卡塔尔世界杯官方主题曲《Dreamers》是本届世足赛开幕式最大亮点之一。《Dreamers》公开仅三天就席卷世界100多个国家和地区的音乐榜单，被评为谱写了韩国流行歌曲和世界杯足球赛融合交流的历史新篇章。北韩朝鲜中央电视台获得韩国三家地面电视台KBS、SBS、MBC转让给国际足联的转播权，对卡塔尔世界杯赛事进行了转播。





但在开赛初期， 北韩朝鲜中央电视台没有转播韩国队、美国队和日本队的小组赛，并在介绍韩国所属的H组时，将韩国队称为“一个队”。 此外，北韩还模糊处理足球场内广告牌上的韩国企业名称和镜头捕捉到的韩国国旗太极旗，并删除了美国广告。最近，韩美日三国加强安全合作，对北韩政策基调基本相同，并致力于加大对北韩震慑力度，这可能是北韩没有转播韩美日三国球队小组赛的主要原因。北韩对足球的关心程度很高，并通过转播世界杯足球赛，为居民们提供观看国际足球赛事的乐趣。在本届世界杯期间，北韩也对足球赛事进行转播，让居民们暂且忘却经济困难的疾苦，并以此宣传北韩是转播世界杯足球赛的普通国家。





北韩转播了韩国队和巴西队交锋的八分之一决赛。当时，北韩将孙兴慜介绍为“南朝鲜”足球队队长，并对比赛进行客观分析，甚至作为精彩片段重播韩国球员白昇浩在禁区外远射破门场面。

北韩于1958年加入国际足联，1966年英格兰世界杯时，北韩队在小组第三轮比赛中战胜意大利队，创造了“伦敦神话”，并挺进世界杯八强而震惊了世界。当时，北韩队大爆冷门小组出线，并在此次卡塔尔世界杯国际足联官方平台被选为世界杯史上最大的冷门之一。1966年英格兰世界杯对北韩来说是非常幸运的世界杯赛。当时，国际足联对欧洲和南美以外地区采取差异性措施，亚洲、非洲和大洋洲仅被分配到一个决赛圈名额，因而遭到非洲国家的集体抵制，韩国也加入了抵制行列，因此北韩队和澳大利亚队进行预选赛，获得胜利的北韩队进入了英格兰世界杯决赛圈。在决赛圈第一轮比赛，北韩队以0比3败于前苏联队，第二轮比赛与智利队以1比1打成平手，而在第三轮比赛中，北韩队以1比0战胜意大利队，并挺进世界杯八强。之后，北韩制作多种多样的影视作品，以向居民们宣扬北韩足球精神。





2010年南非世界杯足球赛时，北韩队时隔44年再次进入决赛圈，并与巴西队、葡萄牙队、科特迪瓦队同属被称为“死亡之组”的G组。北韩队主教练称，要以3比0战胜巴西队。当时，活跃于日本足球甲级联赛的旅日同胞出身郑大世和安英学选手作为北韩队成员参加南非世界杯足球赛，从而提高了北韩队小组出线的期待，因此北韩朝鲜中央电视台对北韩队参加的三场小组赛进行了现场直播，但是北韩队却未能挺进16强。





据悉，近几年来北韩朝鲜中央电视台经常转播英超联赛和德甲联赛等海外足球赛事，逃离北韩、定居韩国的脱北居民们则表示，在北韩的集市里可以买到世界著名足球运动员的比赛视频。





北韩媒体最近报道，2022-23赛季北韩足球甲级联赛于12月2日拉开了帷幕。据悉，北韩足联下属男女联赛由甲级、乙级、丙级构成。北韩没有职业足球联赛，但是进行甲级联赛、乙级联赛、丙级联赛。此外，还进行青年联赛和各工厂队之间的交流赛。甲级联赛作为北韩最高级别的足球联赛，由4.25体育团足球队、平壤市体育团足球队、小白水体育团足球队、鸭绿江体育团足球队等15个队组成。乙级联赛由40个队、丙级联赛由80个左右的足球队组成。这些足球队通过各道行政区之间进行的群众体育大会、共和国锦标赛、白头山奖体育大赛等足球联赛，同时进行各级足球队之间的比赛，但是很少出现各级球队之间的升降级现象。举例来说，4.25体育团足球队、鸭绿江体育团足球队等甲级球队规模较大、待遇较好，而且加盟这些球队的选手实力很强，因此几乎不会出现甲级和乙级球队之间的升降级现象。此外，进入金正恩时代后，北韩各市、郡和企业所等纷纷成立足球队，平壤市和慈江道等一级行政区所属体育单位也成立了足球队。





北韩国务委员会委员长金正恩执政后，北韩强调加快建设体育强国，且北韩媒体经常报道金正恩委员长观看足球赛的消息，介绍金正恩委员长对足球予以深切关心。进入金正恩时代后，北韩比过去出版更多的足球相关书籍、制作更多的足球相关电影和电视剧。此外，从平壤国际足球学校等的足球运动体系得到改善来看，北韩对足球的关心程度确实有所提高。北韩国务委员会委员长金正恩表示，已故国家主席金日成在1951年韩战期间举行军团长会议后，同军团指挥部官员们进行足球赛，并强调金日成主席身穿16号球衣驰骋球场，帅气十足。又说，2011年1月1日已故国防委员会委员长金正日通过新年贺词表示，足球是符合朝鲜人体质且广大人民都喜欢的体育运动项目，强调金正日委员长也热爱足球运动。





北韩国务委员会委员长金正恩也很重视足球，并为培养出世界级的足球远动员而成立足球专业学校，有体系地进行教育培训。最具代表性的是2013年成立的平壤国际足球学校。学生们对自己能被选拔进入为培养足球英才而成立的平壤国际足球学校感到莫大的自豪。特别值得一提的是，北韩不但聘请外国足球教练前来对学生进行培训，还派学生到西班牙等足球强国留学等，为培养出世界级的足球运动员作出多方面的努力。





在金正日的构想和金正恩的推进下，2013年成立了平壤国际足球学校。平壤国际足球学校的最大特点是七名教练都持有亚足联A级教练员证书，组建了拥有丰富执教经验和国际赛事经验的教练团队。此外，被选拔进入平壤国际足球学校的学生们都是学业成绩优秀、足球实力卓越的儿童和青少年。他们被分配在小学班、初级班、高级班，接受11年的教育培训，并为进军海外而提高英语学习比重。





您听说过“京平足球对抗赛”吗？京平足球对抗赛是日本殖民统治时期，朝鲜两大城市——京城市和平壤市足球队进行的足球友谊赛。1929年进行的首届比赛由平壤队获胜，第二年由京城队获胜。1933年为纪念京城市足球队和平壤市足球队正式成立而举行“京平足球对抗赛”，但是1935年后因种种原因而未能举行。解放后的1946年虽然得到重启，但因韩半岛分裂而遭中断。就这样过了44年后，南北韩举行了统一足球大赛。





20世纪90年代后，南北韩举行统一足球大赛，并在平壤和首尔分别以劳动者为中心进行足球交流。21世纪后举行以劳动者为中心的南北韩统一足球大赛和南北韩劳动者统一足球大赛。2015年和2018年在平壤和首尔分别举行了南北韩劳动者足球大赛。进入金正恩时代后，北韩不但成立足球专业学校，培养世界级的足球运动员和进行足球甲级联赛外，还举行各单位劳动者足球队参加的足球联赛。因此，南北韩若能重启足球交流，将为改善双边关系和恢复民族同一性起到积极的作用。





新冠疫情暴发后，北韩拒绝参加国际足球大赛，这成为阻碍北韩足球发展的主要因素，因此，为进一步推进足球发展，北韩应积极参加国际赛事等，重启与国际社会的交流。