《漫话国乐》 皋皋天边 / 到凌晨来时 / 道士为兴夫选择宅地

盘索里《水宫歌》的片段“皋皋天边”讲述了龙宫官员鳖主簿为了医治龙王的病首次来到凡间寻找兔子肝的历程。对于鳖鱼来讲，虽说奉命离开大海，可头一次来到陆地就好似人类飞向太空，一定是既害怕又激动的事儿。当鳖鱼即将抵达陆地，从海里伸出头来张望时最先目睹的是太阳从东边缓缓升起的壮观场面。龙宫位于海底深处，当时鳖鱼应该也是第一次亲眼目睹了太阳，一生头一次看到太阳会是什么感受呢？盘索里《水宫歌》就用一句话来概括：“皋皋天边日轮红”，指高挂天空、形似红色车轮的太阳。这时，在灿烂的阳光的照耀下，宁静的渔村景象开始逐一地呈现在鳖鱼的眼前。这一片段不仅描写得如诗如画，音乐也非常动听，因此这一片段经常以短歌或伽倻琴弹唱的形式来表演。

盘索里《水宫歌》中的“皋皋天边” / 伽倻琴弹唱-金日轮、淑明伽倻琴演奏团





本月22日是一年中夜晚最长的节气-冬至。冬至夜长也意味着从第二天起白天会渐渐变长，所以古人把冬至视为新年的开始，又名“小年”。古时候冬至来临之际，国家还特地制作月历发放给老百姓，而且像春节必吃年糕汤一样，冬至也有吃红豆粥的习俗，古人认为冬至吃红豆粥才真正长一岁。古人还相信红豆能起到驱邪避凶的作用，因此把红豆粥撒在大门旁边等各处，以此迎接新年新希望。





接下来给大家带来的是以著名诗人尹东柱的同名诗为歌词创作的歌曲《到凌晨来时》：

“给死去的人穿上黑衣服，

给活着的人穿上白衣服，

然后让他们躺在同一张床上入睡。

如果他们都哭泣，

就给他们喂奶吃。

到凌晨来时，

喇叭声会响起。”

这首诗表达出了韩民族最黑暗的年代——日帝强占韩国时期诗人的心情，表现出对未来的希望。

《到凌晨来时》 / 反应点乐队





“太阳升起前的黎明是最黑暗的”，我们的人生也是如此，在遥远的人生路途中难免会遇到挫折和困难，而困境到了极致就会迎来转折点。盘索里《兴夫歌》有一个片段描写了突然现身的道士为兴夫选择宅地的场面。其实此前，兴夫已经受尽了折磨，为了克服贫困，为让家里挨饿而受苦的孩子吃上饭，他不仅替别人挨打来挣钱，还找哥哥孬夫借粮食，可都扑了个空，甚至还被孬夫痛打一顿，让兴夫夫妇伤心地互相拥抱痛哭一场。如果兴夫一家子在寒冬没有被孬夫赶出家门，且不愁吃穿，即使道士指点风水好的宅地，兴夫也绝不会搬出去住，结

果也就不会一夜发财成为富人。兴夫经历贫困，受尽了折磨、尝尽了苦头后，从此哪怕是小小的机会或幸福也都知道感恩了。





如今，随着世界各国经济进入衰退等面对极其严峻的挑战，很多人也面临着前所未有的困难。但不变的事实是无论夜晚多长，黑夜还是会逐渐退去，太阳会再次升起，直到那天，希望大家抱着希望再接再厉，勇敢地向前迈进。

盘索里《兴夫歌》中的“道士为兴夫选择宅地” / 演唱-金秀妍名唱，长鼓-金清满