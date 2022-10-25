近代韩裔移民海外满120年

ⓒKBS News近代韩裔移民海外已有120年的历史。1902年12月22日，第一批移民从仁川港出发前往夏威夷。如今，韩裔遍布全球180个国家，人数达到732万。





首批移民中有86人抵达夏威夷。截至1905年，总计有64批、7400余名移民前往夏威夷。早期夏威夷移民的生活非常悲惨，他们在甘蔗农场里从事劳役，甚至遭受鞭打，过着奴隶生活。





“照片新娘”对第一代移民扎根海外起到了决定性作用。“照片新娘”是指为结婚移民至夏威夷的勇敢女性，她们在离开前仅在照片上见过未来的新郎。这批女性多达700余人，她们在艰苦、恶劣的环境下守护家庭、养育子女，成为了第一代移民。“照片新娘”的后代中有一部分留在了夏威夷，另一部分则移居至美国本土，为当今美国韩裔社区的形成奠定了基础。





日帝强占期开始后，第二波移民潮出现。这期间的移民大致可分为三类，分别是主动移居、遭日帝强征、躲避日帝迫害。主要移民地区为美国、中国、俄罗斯和日本，形成了当今美洲、中国、俄罗斯、日本等地韩裔社区的雏形。





韩国战争结束后，战争孤儿、与美军结婚的女性等人群也移居海外。另外，韩国于1955年允许涉外收养，迄今为止，共有超过20万儿童被送到美国和欧洲各地。





1962年《海外移民法》的制定掀起了现代移民潮。当时，韩国经济开发水平低、人口密度高，就业岗位严重不足。《海外移民法》鼓励国民移居海外，于是不少韩国人前往巴西、巴拉圭、阿根廷等地从事农业。从1963年起，又有约8000名矿工和1万名护士移居德国。以1988年首尔奥运会为始，海外移民呈现减少势头，不过最近因学业、就业、创业等再次出现增加势头。





移民的后代活跃在各国的政治、经济等多个领域，为推动祖国发展、提高祖国地位发挥着巨大作用。在经济开发时期，海外同胞不遗余力的捐款和投资成为了祖国工业化的重要基础。他们还在故乡创办孤儿院、学校和企业，并将韩国产品进口至定居国，为韩国的教育和工业化作出了贡献。





最近，韩裔在政治领域的发展也十分引人关注。最具代表性的是美国众议院的四名韩裔议员，他们分别是米歇尔·朴·斯蒂尔（朴银珠）、玛丽莲∙斯特里克兰、英·金（金映玉）、安迪∙金。另外，五次当选新西兰国会议员的梅丽莎∙李也是韩裔在政治界的优秀代表之一。





商业界最著名的韩裔是第三代在日侨胞、软银集团会长孙正义。此外，世界各国的商界也活跃着不少韩裔企业家，他们不仅推动定居国的经济发展，还建立起关系网、积极援助祖国。





732万余名韩裔移民也影响着国内的政治、经济、社会等多个领域，并为韩国的发展作出贡献。但当前韩国却存在着排斥从中国、俄罗斯返回的移民后代的现象。意见指出，韩国社会对海外同胞的认知亟待改善。