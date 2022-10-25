日本安保政策发生重大转变 明确将拥有反击能力

ⓒYONHAP News日本宣布修改安保政策，为拥有反击能力、即在紧急情况下攻击他国的能力制定依据，这使东北亚安全局势发生重大变化。从现实角度来看，日本的反击对象很有可能是中国、北韩，也有意见担忧，日本在紧急状态下将可对韩半岛行使武力。





日本政府16日在临时内阁会议上批准了《国家安全保障战略》、《防卫计划大纲》、《中期防卫力量整备计划》。这三份安保文件均包含了日本全面增强军备力量的决心，其中最引人注目的是“拥有反击能力”。





《国家安全保障战略》中提到来自周边国家的导弹威胁，并强调仅依靠现有导弹防御网络已很难予以完全应对，有必要拥有遏制力层面上的反击能力。该战略将反击能力定义为“自卫队运用远程攻击防卫力量等能力，可对敌方领域施加有效反击”。概括来说，就是能够对他国实施攻击。





在太平洋战争结束后的70余年间，日本仅拥有联合国承认的自卫权层面上的反击能力、不拥有出于政策判断的反击能力。防卫的基本概念是日本只能进行防御，若遭到攻击，则由具备打击能力的美军代为报复。而“拥有反击能力”则从根本上颠覆了这一概念，实际上使日本《和平宪法》变得有名无实。根据《和平宪法》，日本永久放弃将行使武力作为解决国际争端的手段。日本国内也有意见认为拥有反击能力违宪。共同社指出，专守防卫在宪法第九条的理念之下维持至今，但今后将难以避免沦为一纸空谈的指责。





具备反击能力意味着拥有远程攻击武器，日本政府已公布了这一方向的军备增强计划。日本决定引进射程超过1250公里的美产“战斧”巡航导弹，并将现有的12式反舰导弹的射程扩大至1000公里以上，确保可在战斗机、舰艇上进行发射。另外，到2027年，日本防卫费占其国内生产总值比重将从目前的1%扩大至2%。





日本安保政策的转变将加剧东北亚军备竞争，地区紧张局势也将升温。由于日本暗示在紧急情况下可能对韩半岛施加军事打击，曾遭受日帝侵略的韩国尤为担忧。即便日本的打击对象是北韩，但根据韩国《宪法》，北韩地区同属于大韩民国领土，因此日本的军事行动将是明确无误的主权侵犯。分析指出，韩日两国在安全领域是重要伙伴，必须在韩美日同步的框架下展开紧密合作，但针对韩半岛的军事行动则另当别论。





外交部方面表示，在针对韩半岛行使反击能力等对韩半岛安全和韩国国家利益造成重大影响的事务上，日本必须预先与韩国保持紧密协商并征得韩国同意。