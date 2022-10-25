韩梨泰院事故国政调查特别委员会正式启动

ⓒYONHAP News韩国国会梨泰院事故国政调查特别委员会21日实施了组建后的首次现场调查，正式投入运作。此前集体请辞的执政党国民力量党所属委员决定重返委员会、参加调查活动。





委员会当天上午前往设置在绿莎坪站的民众吊唁灵堂悼念遇难者，随后在梨泰院派出所、首尔警察厅、首尔市厅等处实施了现场调查。





国政调查特别委员会由来自最大在野党共同民主党的9名委员、来自国民力量党的7名委员、来自非交涉团体政党的2名委员组成，委员长由共同民主党人士担任。委员会调查期为45天，经国会全体会议批准可予以延长。





调查对象为与事故存在直接关联的一线机构，包括首尔警察厅、龙山警察署、首尔消防灾难本部、龙山消防署、首尔市、龙山区。另外，总统室国政状况室和国家危机管理中心、国务总理室、行政安全部、保健福祉部、大检察厅、警察厅、消防厅等上级机构也接受调查。





国民力量党所属委员在国会代表朱豪英的劝告下重返委员会，使委员会得以正常运作。12月20日，该党委员和朱豪英一同在国会与10余名梨泰院事故遇难者遗属举行恳谈会。会后，朱豪英劝告该党委员参加国政调查。此前12月11日，共同民主党在国会全体会议上单独通过行政安全部长官李祥敏的罢免提案。执政党委员对此表示反对，向朱豪英表达了辞职意向。





今年10月29日晚，首尔梨泰院因人潮过于拥挤发生踩踏事故，导致158人死亡、197人受伤，遇难者中包括26名外籍公民。





事故后的调查显示，只要做好预防工作或在事后予以适当应对，完全可以避免大规模伤亡。当天事故发生前，有关部门已接到告知危险情况的报警，但并未及时采取措施。上述情况在警方的自我调查和搜查中也暴露了出来。但是在野党认为，调查不够充分、无法查明真相，要求进行国政调查。执政党考虑到民意和明年度预算案处理等因素，接受了在野党的要求。





执政党所属委员表示，重返委员会是为了防止在野党单方面将国政调查政治化，将实现国政调查查明真相及责任归属、制定防止再发对策等原有宗旨。





委员会今后将进行机构报告、现场调查、听证会等流程。尽管委员会正式投入运作，但能否取得具体结果仍不明朗。预计朝野在资料提交、证人选择等具体问题上将冲突不断。事实上，在迄今为止的27次国政调查中，仅有12次通过了结果报告。但也有意见认为，各方在此次国政调查上存在广泛共识，只要能够避免过度政治化，就有望得出结果。