Stray Kids新辑《SKZ-REPLAY》获外媒一致好评





Stray Kids的新专辑获得外媒的一致好评，再次证明了其火爆人气。





Stray Kids于21日发行了数码专辑《SKZ-REPLAY》，向今年给予应援与厚爱的粉丝们致意。该专辑一经发行，便登顶美国、澳大利亚、加拿大等32个国家及地区的iTunes专辑榜。Stray Kids还受到了外媒的瞩目，其自2021年的《NOEASY》至今年10月的《MAXIDENT》，共有三张专辑的销量破百万。最近，迷你六辑《ODDINARY》主打曲《MANIAC》入选美国公告牌“2022年最佳K-POP歌曲25”，并排名第五位。对此，公告牌表示：“《ODDINARY》是Stray Kids首次登顶公告牌200强专辑榜的专辑。主打曲《MANIAC》告诉那些隐藏真实面貌的人们，不要被世界规定的框架所束缚，把真正的自我尽情地释放出来。Stray Kids将隐喻与鼓励通过强烈的节奏、大胆的声音以及中毒性的歌词展现出来。”





另外，英国NME将《MANIAC》评选为“2022年最佳K-POP歌曲25”。《MANIAC》还入选MTV“2022年最佳K-POP歌曲”。