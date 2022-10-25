《翻曲谱的男人》 李青海
2022-10-25
#明星档案 l 2022-12-27
职业：演员
出生日期：1995年2月27日
身高：161cm
MBTI：ENFJ
出道：电影《无名》（2018）
李妍2018年参演电影《无名》，正式开启演员生涯。而她此前便已经出演各类短片或独立电影，因此演技有一定的积累。她独特的中性气质使其角色多为叛逆少女类型，然而她总能在反差感极大的外形或肢体动作下，将角色内心的柔弱或阴郁表现出来，尤其是在《少年法庭》中，她反串饰演未成年男孩，将少年的天真、无知以及内心的狂妄精准演绎，深受剧组人员认可，该剧主演金惠秀也大赞其演技，她也凭借该剧入围了当年的百想新人奖。
主要作品：
·电视剧：
《弱小英雄》（2022）
《少年法庭》（2021）
《D.P：逃兵追缉令》（2021）
《致我的加害者》（2020）
《SF8》（系列，2020）
《Goodbye-B1》（2019）
·电影：
《哦！我快乐的家》（2022）
《绝海孤岛》（2021）
《乌龟死了》（2021）
《常春藤》（2020）
《无名》（2018）
2022-10-25
2022-10-12
2021-12-24