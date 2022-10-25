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职业：演员

出生日期：1995年2月27日

身高：161cm

MBTI：ENFJ

出道：电影《无名》（2018）





李妍2018年参演电影《无名》，正式开启演员生涯。而她此前便已经出演各类短片或独立电影，因此演技有一定的积累。她独特的中性气质使其角色多为叛逆少女类型，然而她总能在反差感极大的外形或肢体动作下，将角色内心的柔弱或阴郁表现出来，尤其是在《少年法庭》中，她反串饰演未成年男孩，将少年的天真、无知以及内心的狂妄精准演绎，深受剧组人员认可，该剧主演金惠秀也大赞其演技，她也凭借该剧入围了当年的百想新人奖。





主要作品：

·电视剧：

《弱小英雄》（2022）

《少年法庭》（2021）

《D.P：逃兵追缉令》（2021）

《致我的加害者》（2020）

《SF8》（系列，2020）

《Goodbye-B1》（2019）

·电影：

《哦！我快乐的家》（2022）

《绝海孤岛》（2021）

《乌龟死了》（2021）

《常春藤》（2020）

《无名》（2018）