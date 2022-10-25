



职业：演员

生日：1985年9月19日

出生地：大田

身高：178cm

血型：A型

学历：成均馆大学经营学

出道：电影《霜花店》（2008）





宋仲基少年时期曾立志成为电视制作人或播音员，也一直想进入演艺圈，无奈父母反对，并提出要求说只有靠近非艺术类高校，才能把演艺相关的事情作为爱好。宋仲基最终凭借差20分满分的高分考入成均馆大学经营学系，并选择了新闻放送学作为第二专业。在校期间，宋仲基在校广播站投入了相当大的精力，成为了学校名人，被冠以“成大校草”称号，直到如今这一外号也为人津津乐道。而他的学业也并未受此影响而荒废，他曾临时代替生病的同学参加了KBS《Golden Bell》，并一举拿下第二名的好成绩。





宋仲基正式进入演艺圈是在2008年，他在电影《霜花店》中饰演一个龙套角色，虽然没能为人所熟知，不过他凭借此次拍摄机会，和该片主演之一的赵寅成成为了好友。之后，宋仲基渐渐积累人气，并主持了多档综艺节目，直至《成均馆绯闻》播出后，他以演员身份一炮而红，成为韩娱当家小生。此后，宋仲基也为观众输出了《狼少年》、《太阳的后裔》、《文森佐》等诸多口碑极佳的影视剧作品。





代表作品：

•电视剧：

《财阀家的小儿子》（2022）

《文森佐》（2021）

《阿斯达年代记》（2019）

《太阳的后裔》（2016）

《善良的男人》（2012）

《树大根深》（2011）

《成均馆绯闻》（2010）

《妇产科女医生》（2010）

《Triple》（2009）

•电影

《胜利号》（2021）

《军舰岛》（2017）

《狼少年》（2012）

《攒钱罗曼史》（2011）

《五感图》（2009）





主要获奖经历：

第8届亚太明星盛典 大赏（2022）

第42届青龙电影奖 人气演员奖（2021）

第26届春史电影奖 最佳男主角奖（2021）

第16届首尔电视剧盛典 韩流电视剧 最佳演员奖（2021）

第29届韩国PD大赏 电视剧类 演员奖（2017）

KBS演技大赏 大赏（2016）

第7届韩国大众文化艺术奖 总统表彰（2016）

第8届亚太明星盛典 大赏（2016）

第11届首尔电视剧盛典 韩流电视剧 最佳男演员奖（2016）

第52届百想艺术大赏 爱奇艺全球明星奖&电视类最佳男演员奖（2016）

KBS演技大赏 最优秀男演员奖&万民票选演员奖（2012）



