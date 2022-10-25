《翻曲谱的男人》 李青海
2022-10-25
#明星档案 l 2022-12-20
职业：演员
出生日期：1978年6月28日
出生地：忠清南道保宁
身高：167cm
血型：A型
学历：檀国大学话剧电影专业
MBTI：INTJ
出道：KBS《新时代报告-大人们不懂》（1996）
河智苑的表演生涯可谓高开高走。2000年，首次主演电影的她便入围大钟奖“最佳新人奖”（《真实游戏》），同年还入围了青龙电影奖“最佳女配角奖”（《情迷步话机》），并获得百想艺术大赏“最佳新人奖”（电视剧《秘密》），一时之间成为影视圈最为抢手的新人女演员。河智苑对于任何风格的角色都能信手拈来，善良、恶毒、清纯、性感、苦情等各类角色她都塑造过，因此也被称为“变色龙演员”，她也成为收视率和票房的保障。
主要作品：
•电视剧：
《谢幕》（2022）
《戏剧世界》（2021）
《巧克力》（2019）
《医疗船》（2017）
《爱你的时间》（2015）
《奇皇后》（2013）
《The King 2 Hearts》（2012）
《秘密花园》（2010）
《黄真伊》（2006）
《巴厘岛的日子》（2004）
《茶母》（2003）
•电影：
《担保》（2019）
《追捕》（2017）
《致命恋爱》（2016）
《许三观卖血记》（2015）
《朝鲜美女三剑客》（2014）
《南北韩梦之队》（2012）
《深海之战》（2011）
《海云台》（2009）
《傻瓜》（2008）
《长腿叔叔》（2005）
《神父教育》（2004）
《色即是空》（2002）
《真实游戏》（2000）
主要获奖经历：
MBC演技大赏 迷你剧类 最优秀女演员（2017）
MBC演技大赏 大赏/人气女演员/年度演员（2013）
第46届百想艺术大赏 电影类 最佳演技女演员（2010）
第30届青龙电影奖 最佳女配角/人气明星奖（2009）
第34届韩国放送大赏 年度电视剧演员（2007）
KBS演技大赏 大赏/网友票选奖（2006）
第26届青龙电影奖 人气明星奖（2005）
第40届百想艺术大赏 电视类 最佳演技女演员（2004）
第37届百想艺术大赏 电视类 最佳新人（2001）
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