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就算到了S邑，也不会有什么认识的人。没来参加婚礼的公公婆婆和小叔子们会在那里，还有那两个孩子，英洙九岁、福熙七岁。他们会是什么样的孩子呢？是像他们的父亲一样木讷？还是像传闻中他们的母亲一样很温和呢？他们会叫我妈妈吗？我在看到他们的瞬间会是什么感受呢？









跟我结婚以后，丈夫偶尔会带着被褥去医院诊室隔壁的房间过夜。听他跟关系很好的同事聊天，说那样的时候就是非常想福熙妈妈的时候。





所有条件都比我要更吸引丈夫的那女人独占了这个憨直男人的心，甚至死了也让他难以忘怀……在福熙的身上一定有她的幻影，丈夫从那个孩子身上感受着她的母亲，并以此为乐。





德顺觉得自己好像说了不该说的话，带着抱歉的表情看着我。我面无表情地闷闷不乐地坐着。





只知道使唤别人，自己什么都不做的玉淑独占着丈夫的心。而我除了做这个家的女佣外，还得到了什么呢？他给过我好言好语、温暖的视线和爱意吗？





没有，一次都没有。





나와 결혼한 이후론 가끔 자리를 가지고 병원 진찰실 옆방에서 자는데,

친한 동무와 얘기하는 걸 들으면

그런 밤이면 못 견디게 복희 엄마의 생각이 나는 때라 한다.





모든 조건이 나보다 남편의 마음을 끌게 생겼던 그 여자.

그 우직스레 생긴 남편의 순박한 마음을 독점하고

죽어도 그 마음에 깊이 자리 잡은 채 있는 그 여자...

그 환영은 곧 복희에게 있을 것이다.

그 애에게 그 애 어머니를 느끼고 남편은 그것으로 낙을 삼을 것이다.





덕순은 쓸데없는 얘기를 했다는 듯이

그리고 내게 충심으로 미안하다는 듯이 나를 바라보았다.

나는 아무 표정 없이 시무룩해 앉아 있었다.





사람을 부리기만 하고 손끝 하나 까딱 않고

놀고먹은 복희모는 남편의 마음을 독점했다.

나는 이 집의 하녀 노릇 밖에 더 한 것이 무언가?

그에게서 따뜻한 음성과 시선과 애정을 느껴본 일이 있는가?





아니다. 한 번도.









这部作品的妙趣在于非常细腻地描写了女性的心理。小说描写了作为续弦嫁为人妇的新女性的充满讽刺的世界。虽然自己是时尚的新女性，但同时也有一种希望真正成为这家女主人的欲望，所以她会认真教育前妻的孩子，但同时也会对前妻有嫉妒之心，对她的母亲有无法言喻的反感。对于公婆，则是像新女性一样该说的话就说，该遵守的就遵守，有一个非常复杂和矛盾的内心世界。这些全部都在一部短篇小说中体现出来，能把这些碎片都拼接起来，不得不说是一部令人惊叹的作品。









我在心里喃喃自语。在我身体里已经孕育着一个唯一属于我的“那个”，等他出生、长大后，一定会比这两个孩子强百倍。





跟德顺绝交后，我的身边除了家里人以外，连一只晃来晃去的小狗都没有。即使这样远远离开了外部的社交，我却没有感受到一丝一毫的孤独和空虚。我身体里的这个生命是我唯一的朋友，是最宝贵的存在。我只要想到这是“我的”，就会高兴得仿佛心脏都要爆炸。





虽然我的周围环境越来越局限，但我的心却好像在无限扩大。我感受着在我的世界、我的腹中不断长大的孩子的胎动，开心地微笑着。





나는 속으로 중얼거렸다.

그리고 내 속에 움직이는 내 유일한 ‘고것’은

나서, 커서 저 애들보다는 몇 배나 더 잘할 것만 같았다.





덕순이를 절교해버린 내 주위에는

집 식구 이외엔 강아지 새끼 하나 어른거리는 것이 없었다.

이런 외부의 사교에서 멀리멀리 떠나도 털끝만치도 고독과 허전함을 느끼지 않는다.

내 속에 커가는 한 생명이 내 유일한 벗이요, 가장 소중한 존재이다.

나는 ‘내 것’이라고, 이렇게 생각하는 것만으로 가슴이 터질 듯이 기쁘다.





내 주위는 점점 제한되어가나 그러나 내 마음은 무한정으로 확대되어 가는 것 같다.

나는 이런 내 세계에서 내 뱃속에 커가는 아이의 태동을 빙그레 웃으며 느끼는 것이다.









作者 林玉仁 (임옥인，咸镜北道吉州人，1915. 6. 1.~1995. 4. 4)， 1939年凭借短篇小说《凤仙花》（봉선화）步入文坛。