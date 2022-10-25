南北韩组建联队参加国际赛事的历史

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2024年2月将在釜山举行第57届世界乒乓球锦标赛。这将是在韩国首次举行的世乒赛，口号为“同一张球桌，同一个世界”。





韩国将1924年1月京城日报社主办的第一届乒乓球比赛视为韩国乒乓球运动的起源，因此2024年是韩国乒乓球运动迎来100周年的深具意义的一年。由于南北韩具有成功组建乒乓球联队的经验而提高了人们对再次组建南北韩乒乓球联队的期待。





南北韩联队作为南北韩运动员们为参加奥运会等国际体育赛事而组建的联队，具有极大的象征意义。在使用相同语言、拥有相同文化的韩民族因国土分裂而无法进行交流与沟通的情况下，通过组建联队参加国际赛事的方式进行交流沟通，并朝向同一目标努力奋斗，将有助于唤醒韩民族的共同体意识。此外，全体韩民族齐心为南北韩联队加油助威还有助于恢复民族同一性和认同感。特别值得一提的是，南北韩组建联队还能为促进韩半岛和平、推进南北韩对话与交流合作，乃至提前实现韩半岛统一奠基铺路等，具有非常重大的意义。





提起南北韩联队，很多人会联想起2018年平昌冬奥会时组建的南北韩女子冰球联队“Korea队”。当时，Korea队所属南北韩女子冰球选手朴钟儿和郑秀贤作为火炬手携手入场一起传送圣火，给全世界带来了感动。1963年，也就是第18届东京奥运会开幕前一年，南北韩首次就联队组建事宜进行磋商，其原因在于国际奥委会规定每个国家或地区只承认一个国家奥委会，北韩无法单独参加奥运会比赛，但是当时却未能组建南北韩联队。





讨论组建南北韩联队事宜可以说出于北韩的政治目的。1947年在瑞典斯德哥尔摩举行的国际奥委会全体会议上，韩国成为获得国际奥委会承认的国家或地区奥委会成员。6.25韩战结束后，北韩借鉴1956年东德和西德组建联队参加奥运会，之后东德获得国际奥委会承认的国家奥委会资格的事例而提议韩国组建南北韩联队，并在国际奥委会的斡旋下，在瑞士洛桑和香港等地举行南北韩工作会谈，1963年在西德巴登巴登举行的国际奥委会全体会议上，北韩正式成为国际奥委会成员国。





1964年1月，北韩首次单独参加在奥地利因斯布鲁克举行的冬季奥运会，1984年洛杉矶夏季奥运会之前，南北韩试图组建联队，并举行三次体育会谈，但是当时正值冷战时期，以前苏联为首的东欧国家拒绝参加洛杉矶夏奥会，北韩也参与其中，因而未能组建南北韩联队。1988年首尔奥运会之前，南北韩在国际奥委会的斡旋下举行体育会谈，讨论联队组建事宜，但因北韩拒绝参加而变得不了了之。1990年北京亚运会之前，南北韩再次就组建联队事宜进行了磋商。1990年前后，以前苏联为中心的社会主义阵营解体，这给北韩的社会主义体制带来莫大影响。当时，北韩为完成金正日权力世袭，试图回避与美国等资本主义国家极端对立和巩固北韩式社会主义体制，因而积极展开体育外交。最具代表性的例子是讨论南北韩共同举办1988年奥运会和南北韩组建联队参加1990年北京亚运会事宜。





当时，南北韩达成协议，将联队的名称定为象征南北韩的“Korea”，团旗为白底蓝色的“韩半岛旗”，团歌为韩民族民谣《阿里郎》等，但是却未能组建联队。1990年北京亚运会期间，南北韩体育部长进行接触，同年10月在平壤和首尔举行南北韩统一足球赛，并以此为契机发布联合声明，为组建联队参加国际赛事和进行体育交流而举行南北韩体育会谈。1991年4月，南北韩首次组建乒乓球联队参加在日本千叶举行的世界乒乓球锦标赛，并在女子团体赛中战胜当时世界最强的中国队夺得了冠军。





团体赛的形式为五场三胜制。一、二、四、五场为单打，第三场为双打。在第一、二场单打比赛中，Korea队的北韩籍选手俞顺福和韩国籍选手玄静和分别获胜，在第三场双打比赛中，由韩国籍选手玄静和与北韩籍选手李粉姬组成的双打组合败于中国队，在第四场单打比赛中，玄静和又败于中国队选手，Korea队和中国队以2比2打成平局，但是在最后第五场单打比赛中，Korea队的俞顺福战胜中国队的高俊，Korea队最终获得了女子团体赛冠军。





Korea队的韩国籍选手玄静和是1986年首尔亚运会女子乒乓球团体赛和1988年首尔奥运会女子乒乓球团体赛金牌得主，北韩籍的李粉姬选手在1985年世界乒乓球锦标赛获得女子团体赛银牌等，是驰名世界的北韩女子乒乓球选手。特别值得一提的是，此前默默无名的俞顺福选手在千叶世界乒乓球锦标赛女子团体赛决赛中接连战胜当时排名世界第一、第二位的中国选手邓亚萍和高俊而震惊了世界。不论如何，韩国继1973年萨拉热窝世界乒乓球锦标赛后，时隔18年再次获得世乒赛女子团体赛冠军，且夺冠过程被制作成影片。





1991年6月，南北韩组建足球联队参加在葡萄牙举行的世界青少年足球锦标赛，在小组第一轮比赛中，南北韩联队以1比0战胜实力强大的阿根廷队，在第二轮比赛中与爱尔兰队打成1比1平手，在第三轮比赛中虽然败于葡萄牙队，但是以一胜、一平、一负的战绩小组出线，挺进八强。在2000年悉尼奥运会开幕式上，韩国籍选手郑银顺和北韩籍选手朴正哲一起挥舞着韩半岛旗入场，南北韩代表团180多名成员穿着同样的制服，并配合韩民族民谣《阿里郎》的旋律经过主席台前，释放出和谐信息，12万现场观众集体起立鼓掌的场面也通过电视频道直播到世界各地。





以2000年首次举行南北韩首脑会谈为契机，南北韩摆脱对立与隔阂，营造了和平与和谐稳定的环境。在此基础上，韩国提议北韩2000年9月悉尼奥运会时共同入场，但是北韩的反应并不积极。悉尼奥运会开幕一周前，北韩籍国际奥委会委员张雄抵达悉尼，并对悉尼奥运会南北韩共同入场表现出肯定态度，南北韩代表团最终得以举着韩半岛旗首次共同入场。这意味着南北韩向世界传递共同追求统一的信息，具有非常重要的意义。





悉尼奥运会后，南北韩在2004年雅典夏奥会、2006年都灵冬奥会和2002年釜山亚运会、2003年青森亚洲冬季运动会、2006年多哈亚运会、2007年长春亚冬会等许多国际赛事的开幕式上共同入场。此外，2011年在卡塔尔多哈举行“和平与体育杯”大赛时，南北韩再次组建乒乓球联队，并获得男子双打冠军和女子双打亚军。





2018年在韩国平昌举行的冬奥会开幕式上，南北韩代表团再次共同入场，并组建女子冰球联队。南北韩女子冰球联队虽然在小组赛中三场全败，但是攻入了冬奥会历史性首球。





北韩籍国际奥委会委员张雄出席2017年茂朱世界跆拳道锦标赛时，时任韩国总统文在寅提议北韩参加平昌冬奥会。2018年1月1日，北韩国务委员会委员长金正恩通过新年贺词表示北韩有意参加平昌冬奥会。之后，南北韩决定共同入场，并组建女子冰球联队。1991年后，南北韩时隔27年组建联队参加奥运会，在恢复民族同一性层面具有极大的意义。特别值得一提的是，平昌冬奥会结束后，北韩和韩国、中国、美国、俄罗斯接连举行双边首脑会谈，为地区和平稳定起到了积极作用。





2018年5月在瑞典哈尔姆斯塔德举行世界乒乓球锦标赛时，分别出赛的南北韩女子乒乓球队预定在四分之一决赛交锋，但是双方达成协议组建联队并挺进四强，最终获得了铜牌。此外，2018年8月印度尼西亚雅加达·巨港亚运会时，南北韩组建女子篮球和皮划艇、赛艇联队，共获得4枚奖牌，谱写了南北韩联队在国际综合体育赛事首次获得奖牌的历史新篇章。之后，2018年9月在阿塞拜疆巴库举行世界柔道锦标赛和同年10月在印度尼西亚雅加达举行亚洲残疾人运动会时，南北韩也组建联队，并获得了奖牌。专家认为，在南北韩关系严重恶化的情况下，体育交流有可能为改善南北韩关系铺平道路。





1991年通过乒乓球建立友情的玄静和与李粉姬每在国际大赛进行会晤时总会相互问好。在国际射击比赛经常会面的南北韩男子射击选手秦钟午和金圣国在2016年里约热内卢奥运会上分别获得金牌和铜牌后，相互表示祝贺。此外，2018年平昌冬奥会时，南北韩拉拉队不分韩国队还是北韩队，都很热情地为南北韩选手们加油助威。目前，南北韩关系虽然严重恶化，但是期待在2023年杭州亚运会期间，南北韩拉拉队也能和平昌冬奥会时一样，共同为南北韩选手们加油助威，从而营造南北韩重启交流合作的良好氛围。





专家预测，2023年北韩仍将加强其核武战力，甚至有可能进行第七次核试验。尽管如此，我们期待南北韩能组建联队参加2023年杭州亚运会等，通过体育交流缓和韩半岛紧张氛围。