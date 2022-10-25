《漫话国乐》 兴致打令 / 李生刚流大笒散调 / 孬夫去抓燕子

宋兴禄名唱是19世纪活跃于乐坛的著名艺人之一，其唱功出类拔萃、实力雄厚，因而获得了“歌王”的称号。而在被誉为“歌王”之前，宋兴禄已学习了十年的盘索里，对自己的实力也充满了自信。有一次，他在大邱受邀在衙门的宴会上献艺，当在场的人无不沉醉于宋兴禄的表演时，有那么一个人反应冷漠、不冷不热的，她就是著名艺妓孟烈。妓女低估自己的实力当然令宋兴禄的自尊受到了伤害，他不服气，从此再接再厉，刻苦磨练后，终于达到了登峰造极的境界。此后，宋兴禄和孟烈重逢，这时宋兴禄的实力获得了孟烈的认可，两人还坠入了爱河并喜结连理。





宋兴禄和孟烈个性都比较强，结为夫妻后经常发生争吵。有一次，两人又为宋兴禄经常外出而吵架，孟烈气得一时冲动要离家出走。这时，宋兴禄灵机一动，以动人的歌声留住了孟烈的脚步：

“孟烈啊，孟烈啊！”

宋兴禄歌声一绝、哀婉动听，孟烈在门口听了便心软了，于是掉头回到了屋中。如今，在南道杂歌《兴致打令》中也留下了当时宋兴禄名唱的曲调。

南道杂歌《兴致打令》/ 演唱-安淑善名唱





散调是朝鲜王朝末期问世的即兴器乐曲，从节奏缓慢的柔板——晋阳调开始，经过中莫里、扎紧莫里等长短越演越快。艺人跟着渐渐变快的长短自由发挥、即兴演奏。在传统乐器中，伽倻琴散调最先亮相。之后随着伽倻琴散调很受欢迎，玄琴、大笒等其他乐器也陆续推出了散调音乐。其中，首次演奏大笒散调的艺人是19世纪末期在全罗南道珍岛土生土长的朴钟基名人。





这位名人是出了名的孝子，有一段感天动地的故事流传下来。相传，当母亲卧病不起、家里穷得连药也买不起时，朴钟基名人切下了自己的大腿肉，熬粥给母亲吃。母亲去世后，朴钟基名人不仅守丧三年，还每天都去母亲的坟墓前吹奏大笒。以前，坟墓大多在山上或山下，因此在坟墓周围很容易听到鸟儿的鸣叫。据说，朴钟基名人在母亲的坟墓听了鸟鸣声，便想到用大笒模仿鸟鸣声，且模仿得一模一样。相传，朴钟基名人在母亲的坟墓前吹奏大笒，会吸引鸟儿闻声飞来，鸟儿们还落在名人的头和肩上，好似在欣赏名人的演奏。

大笒散调《李生刚流大笒散调》中的“扎紧莫里”/ 大笒-李生刚、长鼓-李成镇（音）





随着盘索里被列入联合国教科文组织的《人类非物质文化遗产名录》，最近学习盘索里的外国朋友也明显增加。不过，在朝鲜王朝时期，盘索里是属于老百姓的民俗音乐，即使书生等贵族也痴迷于盘索里，但表演盘索里的都是继承戏子家业的贱民。





到了18世纪末期，才出现了名门世家出身的盘索里艺人，叫权三得。相传，权三得从小痴迷于盘索里，一心想成为艺人，当他立志要成为艺人时，这件事在宗家引起了轩然大波。家人认为绝不能让权三得丢尽宗家的脸，并决定以酷刑处罚他，这种刑罚如果过度是会打死人的。在危急关头下，权三得跪下来求情，求允许他在被处死之前唱一段盘索里。宗家人也不忍心，就给了他一次机会。权三得竭尽全力一展歌喉，声音哀婉动听、感人肺腑、触动人心，最终宗家承认了权三得的才华，改以将他赶出家门来取代处罚。





权三得名唱创制的唱法中有一种叫“劝马声制”，该唱法模仿轿夫发号施令的声响，给人以兴致勃勃、得意洋洋的感觉。在盘索里中，以劝马声制表演的最具代表性的是《兴夫歌》中的“孬夫去抓燕子”。时至如今，艺人表演这一片段时还会特意介绍是以“权三得制”表演，表示独特唱法的版权在于权三得名唱。

盘索里《兴夫歌》中的“孬夫去抓燕子”/ 演唱-朴东镇名唱、长鼓- 朱凤信