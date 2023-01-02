李钟硕、IU大方官宣恋情 均在官咖留言望粉丝支持

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人气男星李钟硕与歌手兼演员IU(李知恩)的热恋消息成为年末岁初的热点话题。





李钟硕所属经纪公司31日发布官方资料，证实李钟硕与IU正在认真交往，并称请粉丝们予以支持，让两人能延续美好的爱情。当天，IU的经纪公司也向媒体承认两人从朋友关系发展成恋人关系。





去年12月31日，据《Dispatch》报道，在圣诞节之际，李钟硕与IU一起前往日本名古屋旅游等，两人已交往了四个月，而且暗示李钟硕在MBC演技大赏的获奖感言中提及的“那位”就是IU，并刊登了两人同游日本的照片。之前，在12月30日举行的“MBC演技大赏”颁奖礼上，李钟硕凭借《黑话律师》荣膺大奖后，上台发表领奖感言时表示：“退役后有了很多烦恼、恐惧和痛苦，当时“那位”帮我保持积极的想法。借此机会，想跟她说，我尊敬你。”事后，李钟硕提及的“那位”霸占了热搜榜，不过双方的经纪公司很快官宣两人的恋情。





1日，李钟硕与IU还在各自的官咖上发帖称，“对不起，消息突然被爆光，让粉丝们感到震惊。”两人都在帖文中介绍了他们在这10年来是怎样从朋友发展成恋人关系的。IU说：“非常感谢在很长的时间里，他在身边为我加油，经常说我很酷，很棒。他那真诚的鼓励打动了我，他是如此稳重又可爱的人。”结尾还表示：“现在反正大家都已经知道了，我们会珍惜彼此，静静地交往，不会让粉丝们担心的。在此谢谢大家的祝福。”