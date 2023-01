ⓒ SM Entertainment

SM旗下限定女团GOT the beat成员BoA、泰妍、孝渊、姜涩琪、Wendy、KARINA、WINTER再次集结,即将于本月16日发行首张EP《Stamp On It》。





2日,SM特别计划“Girls On Top”方面通过社交媒体账号公开了GOT the beat回归前的宣传日程海报。海报中出现了新专辑的名称“Stamp On It”,涂鸦画风也预告了新专辑的风格。同时还列出了回归预告、MV预告片等公开的日期。





新专辑包括同名主打歌《Stamp On It》在内共收录了6首歌曲,将集中展现以舞曲魅力为主的GOT the beat的实力。此外,GOT the beat还在新年第一天举行的SM全球免费线上演唱会“SM TOWN LIVE 2023:SMCU PALACE@KWANGYA”中提前为歌迷带来了《Stamp On It》的舞台表演,也让粉丝对新专辑更为期待。