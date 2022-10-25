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职业：演员

生日：1994年11月26日

出生地：京畿道涟川郡

身高：167cm

血型：AB型

学历：韩国外国语大学西班牙语专业

MBTI：INFP

出道：电视剧《王在相爱》（2017）

其他译名：朴智炫





朴智贤2108年参演口碑之作《昆池岩》而被大众所熟知，随后开始在剧圈崭露头角。2020年参演《你喜欢勃拉姆斯吗?》，在其中饰演主角之一的李情景。这一角色成长背景、经历复杂，性格隐忍，因此极其考验演技，朴智贤丝丝入扣的表演让李情景成为剧中最为出彩的角色之一，而她扎实的演技也再一次在观众心目中留下了深深的印记。2022年，朴智贤在创下年度最高收视率的大热剧集《财阀家的小儿子》中再次甘当绿叶，但依旧展现了极强的存在感，也让观众感受到了她无论主角与否都全力以赴的表演热情。





代表作品：

·电视剧：

《财阀家的小儿子》（2022）

《向你奔去的速度493km》（2022）

《柔美的细胞小将》（2021）

《你喜欢勃拉姆斯吗?》（2020）

《新入史官具海玲》（2019）

《恩珠的房间》（2018）

《我身后的陶斯》（2018）

《致亲爱的法官大人》（2018）

《王在相爱》（2017）

《师任堂：光的日记》（2017）

·电影

《主播》（2022）

《使者》（2019）

《昆池岩》（2018）

《一定要抓住你》（2017）