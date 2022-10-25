《翻曲谱的男人》 李青海
2022-10-25
#明星档案 l 2023-01-03
职业：演员
生日：1994年11月26日
出生地：京畿道涟川郡
身高：167cm
血型：AB型
学历：韩国外国语大学西班牙语专业
MBTI：INFP
出道：电视剧《王在相爱》（2017）
其他译名：朴智炫
朴智贤2108年参演口碑之作《昆池岩》而被大众所熟知，随后开始在剧圈崭露头角。2020年参演《你喜欢勃拉姆斯吗?》，在其中饰演主角之一的李情景。这一角色成长背景、经历复杂，性格隐忍，因此极其考验演技，朴智贤丝丝入扣的表演让李情景成为剧中最为出彩的角色之一，而她扎实的演技也再一次在观众心目中留下了深深的印记。2022年，朴智贤在创下年度最高收视率的大热剧集《财阀家的小儿子》中再次甘当绿叶，但依旧展现了极强的存在感，也让观众感受到了她无论主角与否都全力以赴的表演热情。
代表作品：
·电视剧：
《财阀家的小儿子》（2022）
《向你奔去的速度493km》（2022）
《柔美的细胞小将》（2021）
《你喜欢勃拉姆斯吗?》（2020）
《新入史官具海玲》（2019）
《恩珠的房间》（2018）
《我身后的陶斯》（2018）
《致亲爱的法官大人》（2018）
《王在相爱》（2017）
《师任堂：光的日记》（2017）
·电影
《主播》（2022）
《使者》（2019）
《昆池岩》（2018）
《一定要抓住你》（2017）
2022-10-25
2022-10-12
2021-12-24