ⓒ Getty Images Bank

“我想去看雪。”

父亲说出的不是遗言，而是心愿，这让本以为他是要留下遗言而倍感紧张的我们面面相觑，掩饰不住意外的表情。

“我想去看雪。”

父亲又重复了一遍。

“离下雪还早着呢。”

“什么早着呢，我看不下的可能性更大，这儿一年能下一两场雪就不错了。”

我们等着父亲接下来的话，现在他已经不能一下子说完一个长句子了。

“你们谁带我去啊？” (아버지)

现在就更清楚了，父亲把我们都叫来并不是要留下遗言，而是想要实现自己的愿望。









越往北走，云层越厚，感觉今天就要下雪的样子，我们的内心都在期待着雪下起来。虽然最初是因为父亲，但渐渐地这个理由也变得模糊起来。





“爸爸，你盖过的房子中，哪个印象最深刻啊？”





“我们家。”





“不是现在咱们住的家，是你们的爸爸给爷爷奶奶盖的房子。”





“那爸爸为什么不给咱们家盖个房子啊？”





“还不是因为忙着盖别人的房子。在咱家，你爸连钉子都没钉过一个，那些活儿都是我干的。”





妈妈不断地抱怨着。





“那我家的下水道堵了的话，是不是该叫妈妈来啊？”





听了三姐的话，大家都笑了起来。





북쪽으로 올라갈수록 구름이 짙어졌다.

오늘이라면 눈이 올 것도 같았다.

우리는 모두 한마음으로 눈을 기다렸다.

처음엔 아버지 때문이었지만 시간이 흐를수록 이유가 모호해졌다.





“아버지가 지은 건물 중에 가장 기억에 남는게 뭐예요?”





“우리 집”





“지금 우리 사는 집 말고 네 아버지가 부모님께 지어드린 집 있다”





“우리집은 왜 아버지가 안 지었어요?”





“남의 집 짓느라 바빴지 뭐. 집에선 못질 한번 안 했다 네 아버지, 내가 다 했지”





엄마의 고자질이 계속됐다.





“우리 집 하수구 막히면 이제 엄마 불러야겠네”





셋 째 언니의 농담에 모두들 미소를 지었다.









小说的题目是《叠叠》，就是重重叠叠好多层的意思。与这部作品中“雪”这个题材联系起来看的话，“雪”就是家人之间关系的象征。这家人每人都因为自己的伤痛而自顾不暇，因此很难照顾到别人，所以即使是有着血缘关系，也不知不觉地变得好像雪花一样冰冷，仿佛瞬间就会消失。但是从小说结尾的部分我们可以再次体会到家人之间存在着坚韧的、无数的纽带。雪花层层叠叠地落下，就会形成温暖、坚实并且美丽的雪原。









在差不多刚刚能看到雪岳山的时候，奇迹般地下起了雪，而且还不是细细的小雪，一团一团的雪花有10韩元硬币那么大。

“这下您如愿以偿了吧？”

“病倒之后仔细一想，居然从来都没有一家人去旅行过，这是我最后悔的事情。”

听了父亲的话，我们谁也没能说什么。





道路渐渐地被雪覆盖起来，掉光了叶子的树木也慢慢变成了雪人，我们的车也很快成了一个巨大的雪块。四周都是雪，在由雪花堆积起的厚厚的积雪上，不断地有雪花落下来，又落下来……





차창 밖으로 설악산이 보일 무렵부터 기적처럼 눈이 내리기 시작했다.

그것도 싸락눈이나 진눈깨비가 아니라 십 원짜리 동전만한 눈송이였다.





“이제 소원 푸셨어요?”





“쓰러지고 나서 가만히 생각해보니 한 번도 가족들과 여행을 간 적이 없더라.

그게 가장 후회됐다”





우리는 아무도 대꾸하지 못했다.





도로는 점점 눈으로 뒤덮이고 있었다.

낙엽 다 떨어낸 나무도 눈사람으로 변해갔다.

우리가 탄 차도 금방 커다란 눈송이로 변했다.

사방이 온 통 눈이었다.

내려 쌓인 눈 위로 다시 눈이 내리고 또 눈이 내렸다.









作者 具景美（구경미），1972年出生于庆尚南道宜宁郡，1999年其小说《进入山茶旅馆》（동백여관에 들다）入选《京乡新闻》“新春文艺”，从而步入文坛。