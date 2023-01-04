导演：马大允

主演：权相佑/吴政世/李珉廷

类型：剧情/喜剧

片长：112分钟

上映时间：2023年1月4日（韩国）

其他片名：SWITCH/圣诞节礼物





剧情概要：

朴江（权相佑饰）是一名顶级演员，也因人红且目中无人而绯闻不断。朴江很享受单身贵族的生活，但即便如此，在圣诞节这样的日子，身边只有大小奖杯陪伴的他难免也会觉得孤单，于是他叫上自己的万能经纪人，也是他唯一的朋友曹允（吴政世饰）把酒言欢，酩酊大醉后坐上了回家的出租车。第二天，朴江发现自己在一个陌生的家中醒来，素未谋面的两个孩子跑来抱住了他，而当年自己为了成功而分手的初恋秀贤（李珉廷饰）正在对自己疯狂唠叨。更令他意想不到的是，自己的经纪人曹允竟然成为了顶级演员，即明星和经纪人的身份发生了180度大对调！遭遇晴天霹雳的朴江突然想起昨晚出租车司机看似无心的一句话：如果有机会改变选择，你会怎么做？





幕后花絮：

电影中人生对调的桥段虽不罕见，但此次明星与经纪人身份转换的灵感源自《开关》导演马大允的现实经历。他身边的一位朋友曾和自己同是无名演员，但如今已经成为了一名巨星。影片中出现了不少权相佑、吴政世两位演员身着相同装扮表演的戏份，不仅突出了讽刺效果，也让观众能够最直接感受到不同演员对相同戏份的处理方式和演绎手法。而演技也正是导演最想展现给观众的东西。影片中的“戏中戏”也十分有趣，权相佑饰演的朴江是一名演员，因此观众还能在一部电影中看到权相佑即朴江饰演的安重根义士、与鬼结缘的新郎、御前侍卫等风格不同的人物。