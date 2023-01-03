《漫话国乐》 像药物一样 / 齿冷齿冷 / 祈愿

盘索里《水宫歌》讲述了龙宫官员鳖主簿为了医治龙王的病，首次离开大海来到凡间寻找兔子肝的故事。对于鳖来讲，去凡间寻找兔子一事堪称重任。即使找到了兔子，如果跟兔子直接说：“我要你的肝，咱们一起去龙宫吧。”兔子肯定是不会乖乖地跟着走的。于是鳖就动了脑筋，告诉兔子如果跟自己一起去龙宫，会提拔兔子当龙宫的官员。这样，鳖得以连哄带骗地把兔子顺利带到了龙宫。





到了危急关头才发现自己被骗的兔子大吃一惊。但可别小看这兔子，它大胆又机灵，并没有因被欺骗而气馁、死心，反而发挥聪明才智，还捉弄龙王说：“我的肝，确实是人间最好的良药。唉，可这良药并不寻常。我的肝很神奇，我可以随心所欲地把它从身上掏出来又装进去，不过这次很巧，我把它留在凡间没有带来。”龙王也十分糊涂，被兔子的这番话给骗了过去，下令赶紧把兔子送回凡间，再把一点点肝带回来给自己就好，为此还给兔子设宴送行。





2023年是癸卯兔年。今年和往年一样，想必也会发生好事和坏事。其实人生本来就是坎坎坷坷、曲曲折折，有高，就有低，有幸，就有不幸，没有一个人是一帆风顺的，所以人生取决于我们的心态，如果遇到难事，但愿大家能像《水宫歌》中的兔子一样从容不迫、沉着冷静，机智地解决问题。

《像药物一样》 / 李捺至乐队





每逢新春佳节，韩国人无论是向长辈拜年，还是和亲友见面，逢人就互相祝福说：“새해 복 많이 받으세요。”（新年快乐）。这句新年祝福韩语的原意为“新年福气多多”。





在韩国人的心目中，“福”指超越人力的福气、运气或富贵寿考等好事齐备的状态，而且这种福气不是任何人都能很容易得到的。古人认为，积德行善、乐于助人、有一颗宽容的心，才能迎来这种福气，所以遇到有人行善，就说：“有福了”。如果有人做错了事，就劝阻对方说：“你这样，福气会消失的。”





古人也无不向往有福气的人生，因此在衣服、餐具和家具等日常用品上印上“福”字，表现出对幸福生活的向往。这一心愿还流传至今，房地产中介也被叫作“福德房”，彩票叫“福券”，福利叫“福祉”等，日常生活中很容易见到有“福”字的名称。





盘索里《兴夫歌》中，心地善良的兴夫穷困潦倒，是一个没出息的家长，家里穷得不仅帮不上别人，一家人还经常挨饿。兴夫抢救了受伤的燕子，好人也有好报，兴夫因燕子报恩而一夜发财成为了富人。兴夫虽然发了大财，可绝不会独自享福。他回想起以前因家境贫寒而度过的艰辛岁月，说道：“我发财成了富人，天下贫困的人都来找我吧，我原意帮助你们、慷慨解囊。”都说送人玫瑰，手有余香，但愿在新的一年里，大家也像兴夫一样积德行善，幸福吉祥，福气多多！

《齿冷齿冷》 / TORYS乐队





以前的村庄都有农乐队，逢年过节时，农乐队不仅走遍村庄表演，还挨家挨户地访问，在屋子里表演，热闹非凡。这时演奏的乐器有长鼓、大锣、小锣、中鼓等，都是体积大的，队员们边敲打乐器，边走遍卧室、厅堂、厨房、厕所、酱缸台等屋内各处，还演唱为家人驱邪祈福的音乐，这种农乐队专为人们祈福的音乐统称为《祈愿》：

“大韩民国的家家户户，今日在场的诸位，想必无人没有厄运或劫煞。梦中煞得解开，爬山有山神煞，落在原野的灯笼煞，在水中出现的龙王煞，外面的院子有霹雳煞，前院有回龙煞，屋脊上的龙煞等……”通过音乐告诫人们，人生途中难免会遇到厄运，因此祈求四方神圣，如果有人不幸遇到厄运，也不会遭殃。且嘱咐人们不知何时何处会遇到厄运，切记出入谨慎、凡事小心。

《祈愿》/ 演唱-全英朗（音）、演奏-Prelude