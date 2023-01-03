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尹施允

#明星档案 l 2023-01-10

ⓒmoaenter职业：演员

生日：1986年9月26日

出生地：全罗南道顺天

身高：178cm

血型：B型

MBTI：ENFJ

学历：京畿大学表演系

出道：情景喜剧《穿透屋顶的HIGH KICK》（1993）


尹施允儿时便希望当一名演员，带着这一心愿，他最终考入京畿大学表演系，成为科班演员。但出道经历并不顺利，他曾连试镜的机会都很难争取到。自信心受到不小打击的他在去人气情景剧《穿透屋顶的HIGH KICK》试镜时也并未抱有太大期望，未曾想剧组正希望找一位没有表演经验的新人演员，而当时这部超人气喜剧也成为了尹施允的出道之作及人生转折。他在接拍的第二部电视剧《面包王金卓求》中便担纲男主，当时也备受剧组内外人士的质疑，然而收视率说明了一切，该剧曾以高达50.8%的收视率创下了当年最高纪录，也成为KBS电视台的代表电视剧之一。由此，尹施允也一炮而红。

尹施允早期的作品多以轻松诙谐的剧集为主，还在综艺方面展现出了极高的幽默感和临场应变能力。退伍后尹施允也开始接拍题材更为沉重的剧集，尝试塑造了多个散发成熟魅力的角色。如今，他已成为韩流影视圈男演员的领军人物之一。


代表作品

·电视剧

《酒鬼都市女人们》（2022）

《现在很美丽》（2022）

《你让我雄起》（2021）

《火车》（2020）

《精神变态日记》（2019）

《绿豆花》（2019）

《致亲爱的法官大人》（2018）

《最佳一击》（2017）

《魔女宝鉴》（2016）

《总理和我》（2013）

《幸福的面条》（2013，中国）

《面包王金卓求》（2010）

《穿透屋顶的HIGH KICK》（2009）

·电影

《诞生》（2022）

《白专家》（2014）

《考死2：教学实习》（2010）


主要获奖经历

KBS演技大赏 长篇电视剧 优秀男演员（2022）

SBS演技大赏 水木剧 最佳男演员（2018）

KBS演艺大赏 最佳艺人（2018）

KBS演艺大赏 真人秀最佳新人（2016）

KBS演技大赏 特别企划长篇类 优秀男演员（2016）

第11届韩国演艺文化奖 电视剧演员大奖（2010）

第18届韩国文化演艺大赏 人气电视剧演员（2010）

韩国电视剧盛典 最佳新人男演员（2010）

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