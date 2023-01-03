ⓒmoaenter职业：演员

生日：1986年9月26日

出生地：全罗南道顺天

身高：178cm

血型：B型

MBTI：ENFJ

学历：京畿大学表演系

出道：情景喜剧《穿透屋顶的HIGH KICK》（1993）





尹施允儿时便希望当一名演员，带着这一心愿，他最终考入京畿大学表演系，成为科班演员。但出道经历并不顺利，他曾连试镜的机会都很难争取到。自信心受到不小打击的他在去人气情景剧《穿透屋顶的HIGH KICK》试镜时也并未抱有太大期望，未曾想剧组正希望找一位没有表演经验的新人演员，而当时这部超人气喜剧也成为了尹施允的出道之作及人生转折。他在接拍的第二部电视剧《面包王金卓求》中便担纲男主，当时也备受剧组内外人士的质疑，然而收视率说明了一切，该剧曾以高达50.8%的收视率创下了当年最高纪录，也成为KBS电视台的代表电视剧之一。由此，尹施允也一炮而红。

尹施允早期的作品多以轻松诙谐的剧集为主，还在综艺方面展现出了极高的幽默感和临场应变能力。退伍后尹施允也开始接拍题材更为沉重的剧集，尝试塑造了多个散发成熟魅力的角色。如今，他已成为韩流影视圈男演员的领军人物之一。





代表作品：

·电视剧：

《酒鬼都市女人们》（2022）

《现在很美丽》（2022）

《你让我雄起》（2021）

《火车》（2020）

《精神变态日记》（2019）

《绿豆花》（2019）

《致亲爱的法官大人》（2018）

《最佳一击》（2017）

《魔女宝鉴》（2016）

《总理和我》（2013）

《幸福的面条》（2013，中国）

《面包王金卓求》（2010）

《穿透屋顶的HIGH KICK》（2009）

·电影

《诞生》（2022）

《白专家》（2014）

《考死2：教学实习》（2010）





主要获奖经历：

KBS演技大赏 长篇电视剧 优秀男演员（2022）

SBS演技大赏 水木剧 最佳男演员（2018）

KBS演艺大赏 最佳艺人（2018）

KBS演艺大赏 真人秀最佳新人（2016）

KBS演技大赏 特别企划长篇类 优秀男演员（2016）

第11届韩国演艺文化奖 电视剧演员大奖（2010）

第18届韩国文化演艺大赏 人气电视剧演员（2010）

韩国电视剧盛典 最佳新人男演员（2010）