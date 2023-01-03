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1月1日零时，首尔市时隔三年重启迎新年敲钟仪式，韩国同普信阁钟的第一响钟声一道迎来了2023年。北韩也举行形式多样的迎新年庆祝活动。据悉，金正恩委员长今年出席观看在平壤五一体育场举行的新年庆祝大型演出，并以去年年底劳动党中央委员会全体会议工作总结报告替代新年贺词。2020年后，金正恩未再发表新年贺词。





北韩的新年贺词作为最高领导人提出的国政运营方向，等同于向民众下达的一道命令，因此每年1月初北韩媒体总会报道决议履行最高领导人新年贺词内容的大规模群众集会消息，并介绍熟悉掌握其内容的各种学习活动。





最高领导人若以党中央全体会议工作总结报告替代新年贺词，北韩就大肆展开贯彻落实党中央全体会议决策部署的大型活动。北韩媒体报道称，今年在平壤五一体育场举行了为贯彻落实党中央全体会议决策部署的誓师大会。除了在场的10万多名劳动者和青年学生以外，还将劳动党总书记金正恩在党中央全体会议上发表的报告内容打印出来，分发给中央和地方各级党组织，以掀起学习贯彻党中央全体会议决策部署的精神热潮。





一般来说，世界各国领导人大都在年初发表新年贺词，但只有北韩强迫民众背诵学习和贯彻落实领导人发表的新年贺词内容。北韩的新年贺词可以说始于1946年1月1日金日成发表的《告全国人民》。1945年12月31日子夜，位于平壤大同门的平壤钟被敲响了。铸造于朝鲜王朝后期的平壤钟在日本殖民统治时期从未被敲响，但在光复后的祖国迎来第一个新年的意义下敲响了平壤钟。1946年1月1日新年伊始，金日成发表题为《告全国人民》的演说，这被视为北韩新年贺词的起源。但是韩战爆发后的1952年至1955年，金日成发表的是新年祝贺文，新年贺词是由时任北韩最高人民会议常任委员会委员长金枓奉发表的。由此可见，北韩的新年贺词原本不是由金日成发表的。1956年至1970年，也就是金日成展开权力斗争、肃清政敌的过程中，有时发表演说，有时发表祝贺文，有时发表新年贺词，有时什么都不发表，直到1971年1月1日北韩劳动党机关报《劳动新闻》在头版刊载新年贺词后，每年都发表了新年贺词。





每到新年，北韩媒体都会报道万景台学生少年宫的演出消息。北韩儿童迎新年演出活动始于金日成时期。据悉，金日成出席1956年在平壤大同门电影院举行的“学生青少年新年庆祝活动”，并合影留念。金日成执政时期，北韩劳动党机关报《劳动新闻》在1月1日的头版刊载表情严肃的金日成肖像与新年贺词，但是在第二版刊载面带笑容地和儿童携手或拥抱并接受献花的金日成的慈祥面貌，展现出拥抱儿女的慈父、关爱儿童的爷爷形象。如此这般，北韩将金日成塑造成犹如慈父般和蔼可亲的领导人形象，让生活在唯一领导体制下的北韩居民发自内心地追随于他。





金日成逝世后，接掌政权的北韩国防委员会委员长金正日以每年1月1日发表的新年共同社论替代了新年贺词。新年共同社论因同时刊载在《劳动新闻》、《朝鲜人民军》和《青年前卫》北韩三大报纸而得名。《劳动新闻》是众所周知的北韩劳动党机关报，《朝鲜人民军》是北韩人民军军报，《青年前卫》是社会主义爱国青年同盟中央委员会机关报。刊载在报纸上的新年共同社论还通过播音员朗读的形式向全国播出。





1994年金日成逝世后，在肃穆哀伤的气氛下难以发表新年贺词，因此95年至97年三年期间，《劳动新闻》在新年头一天刊载满面笑容的金日成照片和“伟大的领袖金日成同志与我们同在”的口号，并在三年的丧期内只刊载共同社论。三年丧期结束后，接掌政权的北韩国防委员会委员长金正日对直接发表新年贺词感到负担沉重，其原因在于直接发表新年贺词是金日成的方式、领袖的方式，因此在金正日执政期间，发表新年共同社论成为一种惯例。1998年开始，观看北韩朝鲜人民军协奏团和功勋合唱团新年演出成为金正日委员长的新年例行公事。因为男性军人的合唱能营造出雄壮的氛围，为展现金正日的先军政治、音乐政治扮演了非常重要的排头兵角色。





2011年12月，北韩国防委员会委员长金正日逝世，金正恩登上了最高领导人的位置。金正恩执政后首次迎来的2012年新年，《劳动新闻》在1月1日头版全页刊载《朝鲜的力量》乐谱，第二版刊载新年共同社论。第二年，即2013年1月1日，北韩最高领导人时隔19年直接发表了新年贺词。金正恩朗读新年贺词的场面通过北韩朝鲜中央电视台播出，让经历过金日成时代的北韩中壮年群体回忆起过去的光荣历史。金正恩在20岁年龄段就登上政治舞台，成为北韩最高领导人，因此他试图借用祖父金日成的形象弥补其资历浅薄、能力不足的缺陷，进而凸显其存在感。此外，北韩庆祝新年的方式也发生了前所未有的变化。2013年新年庆祝演出于2012年12月31日晚间由牡丹峰乐团的演出拉开帷幕，2013年1月1日零时同告知新年到来的第一响钟声一道鸣放礼炮，营造庆典氛围，并通过丰富多彩的表演活动增添浓郁的新年气氛，让民众和年轻的领导人一起欢度元旦，金正恩表现出了与父亲金正日时代截然不同的氛围。





年复一年，北韩国务委员会委员长金正恩的新年贺词逐渐摆脱仿效其祖父金日成的方式，建立起自身的独特性，2017年新年贺词的内容发生了非常明显的变化。 特别值得一提的是，金正恩在新年贺词中使用氢弹、核弹头、洲际弹道火箭等与核试验相关的单词，并表示自己能力不足等，作为北韩最高领导人非常罕见地进行自我批评。





金正恩时代的新年贺词除了内容以外，在形式方面也发生了极大的变化。2013年开始，北韩朝鲜中央电视台播出金正恩委员长身穿人民装直接朗读新年贺词的全过程，2014年至16年只播出开头部分的视频，在朗读新年贺词时播出此前拍摄的北韩劳动党中央委员会总部大楼的外景。2017年和18年，金正恩委员长穿着西装、系着领带。2019年不是在讲台上，而是坐在劳动党中央委员会总部大楼办公室里的沙发上发表新年贺词，并播出金正恩委员长走进办公室发表贺词的过程。此外，金正恩委员长直接发表新年贺词具有复原北韩建国初期最高领导人发表新年贺词的政治仪式和塑造金正恩护国爱民形象的意义；穿着人民装具有继承祖父金日成领袖风范的意义；穿西装、系领带则具有对外展现正常国家领导人风范的意义。特别值得一提的是，金正恩委员长坐在办公室里的沙发上发表新年贺词可说是前所未有的破格之举。总之，金正恩委员长试图通过这些变化塑造正常国家领导人形象，并以此对其能在国际舞台上展现自己的存在感表现出十足的自信。





北韩国务委员会委员长金正恩执政后的最大变化是举行盛大的迎新年活动。北韩媒体今年也大肆报道在平壤等地举行盛大的新年庆祝演出，并获得民众热烈欢迎。金正恩时代迎新年活动的最大特点在于以庆典形式进行演出。北韩为炫耀社会主义文明国家而上演烟花秀等，营造华丽的视觉效果迎接新年，2019年开始还放飞数百台无人机增添壮丽雄伟的景象。此外，在平壤金日成广场进行新年庆祝演出、新年倒计时活动、十二响迎新年敲钟活动等丰富多彩的活动，北韩朝鲜中央电视台直播云集在广场的平壤市民用手机拍摄和拍照、在欢呼声中迎接新年的场面。过去，北韩的新年庆祝活动都在室内举行，只有受到邀请的少数人才能参加，北韩朝鲜中央电视台则在新年播出提前录制的视频。但是进入金正恩时代后，在金日成广场举行新年音乐会等新年庆祝活动，而且人人都能参与其中。总之，进入金正恩时代后，北韩居民迎接新年的方式发生了翻天覆地的变化。





北韩国务委员会委员长金正恩从其执政的第二年2013年到2019年，每年都直接发表新年贺词，但是2020年、2022年和2023年以劳动党中央委员会全体会议工作总结报告替代新年贺词，2021年则以亲笔书写的贺卡替代等，连续第四年未发表新年贺词。专家分析，这意味着以一人为中心的北韩统治体制正在转变为以劳动党为中心的体制。