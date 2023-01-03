《漫话国乐》 意大利庭院 / 鹭得江边 / 太平歌

崔承喜是上世纪30年代开拓韩国现代舞蹈的先驱，也是享誉世界的韩国舞蹈家。日本殖民统治韩国时期，崔承喜首次以西方现代舞蹈技巧编舞，致力于舞蹈作品创作，因而打响了名气。据说，崔承喜天资聪颖，除了学习成绩优秀外，在艺术方面也很有天赋。16岁那年，日本现代舞蹈先驱石井漠来韩国演出，崔承喜观看演出后深受感动，就前往日本拜石井漠为师，由此与舞蹈结下了不解之缘。





崔承喜的舞蹈技艺在大师的指导下突飞猛进，她很快成为石井漠舞蹈团里首屈一指的舞者，名声鹊起。崔承喜在日本展开活动后回国，成立了自己的舞蹈研究所，当年她才18岁，就成为韩国第一位现代舞蹈家，并曾多次举行公开发表会，表演自己的新作，吸引了众人的目光。





崔承喜还勇于创新、传承技艺。为此，她学习传统舞蹈，进一步丰富和提升了自己的舞蹈风格。她不仅将剑舞、扇舞、僧舞、长鼓舞等传统舞蹈和现代舞蹈结合起来搬上舞台，还发表了《菩萨舞》等破格且富于艺术性的作品。不仅如此，她经常在海外登台演出，作为韩国最具代表性的舞蹈表演艺术家名声远扬。1938年，崔承喜与世界级舞蹈家一起出任世界舞蹈比赛的评委，引起了外媒的关注。崔承喜多才多艺，除舞蹈外，还擅长唱歌，她曾演唱《意大利的庭院》，还发行了专辑。前几年，这首歌作为电影《朴烈》的插曲而广为人知。

《意大利庭院》 / 李贞表（音）





崔承喜虽然在海内外展开活跃的活动，并得到世人的肯定而名声大噪，但她的名字有一段时间在国内遭到了封禁，因为她参加了日军慰问演出。对此，知情人士解释说，当时崔承喜是被迫参加的，而且通过演出等活动，崔承喜得以默默地资助独立运动，她只是希望当时的人能受到好一点的待遇而已。这是很久以前发生的事情，真相到底是什么，现在已经很难查明，可时至如今，关于此事的争论依然存在，这也是日本殖民统治留下的伤痕吧。





当时，还有很多文艺界人士躲过日本的严密监视，为了创作安抚人心的音乐等文艺作品而付出了很大的努力，民谣《鹭得江边》就是其中之一。这首歌以“鹭得江边的春柳，柔长下垂的枝条上”为开头，好似歌颂悠闲自在的春景，而后面还有这样的歌词：

“鹭得江边的绿水，你发什么糊涂，带走好几个可惜的才子佳人。你应当悔过自新，带走那些堆积在世上的怨恨。”从中似乎可以听到在日本的压迫下，对日本恨之入骨的老百姓的叹息声。





这首民谣的作词家是以创作类似中国相声的“漫谈”而人气火爆的艺人申不出。他的本名为申兴植（音），他觉得生在日本殖民统治下的世界，还不如不出生，就给自己起了“不出”这个化名。《鹭得江边》的创作过程也很有趣。有一次，申不出和作曲家文湖月在汉江的渡口等候渡船时沉醉于眼前迷人的江边风光，突然心血来潮，申不出当场写下了歌词，文湖月为歌词谱曲，这样耳熟能详的民谣《鹭得江边》就诞生了。1934年，女歌手朴芙蓉演唱这首歌后获得了极高的人气，后来作为民谣广为传唱。

民谣《鹭得江边》 / 金容宇





如今广为传唱的京畿民谣中，有一些是在日本殖民统治韩国时期创作的新民谣，《太平歌》就是其中之一。

“心烦有什么用？发火又有什么用呢？”

神奇的是，当人们辛苦劳累、疲惫不堪时唱这首歌，会觉得非常起劲。这首民谣的前身是1935年发布的《太平宴》，由人气歌手鲜于一扇演唱，受到了大众的欢迎。《太平宴》以京畿民谣《倡夫打令》的曲调为基础进行变奏，且采用华尔兹节奏，欢快而动听、别具一格，给人以新鲜的感觉。





《太平宴》能发展成为最具代表性的京畿民谣可以归功于李银珠名唱的努力。韩国战争时期，李银珠名唱一家人曾到大邱避难。她之前是在华丽灯光下受到万人瞩目的艺人，可突然来到人生地不熟的地方过上艰辛的难民生活，一定是很难受的。有一次，难得有机会登台献艺，李银珠名唱因为由衷地希望战争早日结束，就选择了改编自民谣《太平宴》的《太平歌》。李银珍名唱根据当时的情况稍微改了歌词，还以古格里长短演唱，难民们听了无不为之欢呼，因为这首新民谣蕴含着古人的智慧：越是受苦，越是要以音乐克服困难、熬过艰辛的岁月。

新民谣《太平歌》/ 演奏-第二个月、演唱-宋素姬