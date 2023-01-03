



职业：演员

生日：1986年5月25日

出生地：京畿道高阳

身高：178cm

血型：O型

MBTI：ENTP

学历：西江大学话剧电影专业

出道：电影《青春礼赞》（2014）

其他中文译名(音)：金南喜、金南熙





金南熹的表演启蒙较为偶然，高二时他在家和学校之间的一家表演训练班报了名，从那时起他才开始接触并喜欢上表演，而这之前，他甚至没有未来理想，也对大学抱有担心。不过随着他确定了演员这一职业理想，他也顺利考入西江大学，成为了科班演员。

很多观众都是从金南熹饰演的反派人物开始记住了他。之所以会让人印象深刻，是因为他对每一个角色，无论角色是善是恶，他都会努力钻研。令其名声大噪的角色是《阳光先生》中的日军森隆史。在接到这一角色前，他从未去过日本。接到角色后，他在开拍前的筹备阶段前往日本生活了一个月，学习当地人的言行习惯，并和日本朋友专门学习了带有日本口音的英文，最终成就了森隆史这一角色。而之后在《甜蜜家园》中，他饰演了一位十分儒雅温和的角色，让习惯看他反派表演的观众十分惊喜。对此，他曾表示，并不会为了自身形象而刻意避开反派角色，因为每一个角色都是一个主观的个体，他要做的就是让自己和角色融为一体，无论角色的善与恶。如此端正的表演态度也让他口碑迅速上升，成为让剧组和观众信赖的演员。





代表作品：

·电视剧：

《财阀家的小儿子》（2022）

《依法相爱》（2022）

《不要告知丈夫的死亡》（2022）

《顶级高校》（2021）

《直到疯狂》（2021）

《这区域的疯子X》（2021）

《甜蜜家园》（2020）

《请输入搜索词WWW》（2019）

《阳光先生》（2018）

《孤单又灿烂的神-鬼怪》（2016）

·电影

《青春礼赞》（2014）





主要获奖经历：

第26届韩国文化演艺大赏 剧集类 最佳男配角（2018）