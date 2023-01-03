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去年12月，世界级的花样滑冰选手金妍儿身着韩服的画报亮相纽约时代广场百老汇大屏幕，吸引了全球目光。近几年来，韩国传统服饰“韩服”在全球人气高涨，英国《牛津英语词典》在不久前修订的最新版本中也收录了“HANBOK”这一韩语词汇，“HANBOK”就是韩服的韩式发音。如此这般，韩服已成为韩国最具代表性的文化之一，而北韩将韩服称为“朝鲜服”。





最近，韩国演员和歌手穿着的韩服在海外也备受瞩目。韩国男生组合BTS在景福宫勤政殿前演唱的《IDOL》视频通过美国NBC电视台《吉米今夜秀》播出后，他们穿着的韩服吸引了全世界粉丝的目光。此外，BLACKPINK、Stray Kids等拥有海外粉丝群的韩国偶像组合在舞台上表演时穿着的韩服也受到全世界瞩目。





2018年2月平昌冬奥会时访问韩国的北韩艺术团团员们穿着配上花粉红色裙子的韩服演唱了北韩曲目《很高兴见到你》。但是韩国歌手和北韩艺术团团员穿着的韩服样式有所不同。南北韩间的文化差异也反映在韩服上。最近，北韩的韩服逐渐回归原型，而韩国的韩服走向改良和时尚化，最近还引入了主题元素，设计成现代舞台服装。总的来说，韩国的韩服在原型的基础上走向现代化，而北韩的韩服将重点放在保持其正统性上。





目前，韩服已然成为新时尚服装。除演艺人员外，一般人也将身着韩服的认证照片上传到社交网络。此外，由于景福宫等韩国古宫附近还有韩服租赁店，我们经常可以看到穿着韩服参观古宫的外国人。





随着春节的到来，购买或定制韩服的人逐渐增加，北韩居民也是如此。北韩媒体报道称，观看演出或参加活动的北韩居民大都身穿韩服。北韩的播音员也经常穿着韩服进行报道。很多人很熟悉的北韩著名主播李春姬因经常穿着粉红色韩服上衣进行报道而被外媒称为“粉红女士”。此外，2018年南北韩首脑会谈期间韩国艺术团访问玉流馆时，玉流馆的工作人员也都穿着韩服。





一般来说，韩国人通常在传统节日或特别日子身着韩服，但是北韩居民在平常日子也常穿韩服。随着时间的推移，世界各民族的传统服装逐渐成为仅在传统节日穿着的非常特别的礼仪服装。北韩妇女们在春节或太阳节、光明星节等节日穿着色彩艳丽的韩服聚集在广场上共同欢庆，但是北韩女大学生上学的时候穿白上衣配黑裙子的韩服校服，艺术团合唱队也常穿白上衣黑裙子进行演出。





北韩《朝鲜语大辞典》将“朝鲜服”也就是韩服定义为“朝鲜民族固有的具有传统民族形式的服装”。北韩媒体则经常报道韩服的优秀性。平壤美术综合大学一位功勋艺术家评价称，优美、高尚的韩服在祖先创造的优秀文化遗产中占据突出位置，并强调代表韩服的上衣和裙子非常优雅多彩，而且看起来美观，穿在身上舒服，对外扮演着象征民族的标志性角色。最近，北韩强调“开创我们国家第一主义时代”。“我们国家第一主义时代”要求人民直接表现出爱国精神，而韩服是北韩所说的优秀的民族文化资产之一，因此北韩鼓励民众通过穿韩服的方式表现出爱国精神，并以其凸显民族象征性。





20世纪90年代前后，北韩在国家层面鼓励人民多穿韩服，且北韩媒体经常介绍著名的韩服店，以提高民众对韩服的关心程度，而北韩服饰政策的焦点在于民族文化与社会主义文化的有机结合。20世纪60年代至70年代的“千里马运动”时代，北韩为节省布料和行动方便而鼓励女性穿短裙，进入80年代后，鼓励女性多穿色彩明亮的服装，80年代后期标榜“我们民族第一主义”、“朝鲜民族第一主义”，并强调韩服是具有民族特色的服装，北韩国防委员会委员长金正日执政后加大对韩服的设计投入，并设立许多韩服专卖店，使韩服在北韩普及开来。





之后，北韩成立朝鲜服协会，并从2003年起每年举行相关团体参加的韩服展览会。该展会由展览、讲演、技能传授、讨论、比赛及颁奖仪式构成，以扶持韩服产业为主要目的。此外，从金正恩委员长执政后的2012年开始，北韩制定国家级非物质文化遗产，并将穿着韩服的习俗指定为国家非物质文化遗产。





北韩的物质文化遗产和非物质文化遗产就是韩国所说的有形文化遗产和无形文化遗产。过去，北韩只关心坟墓、城郭等物质文化遗产，将非物质文化遗产作为社会科学或考古学、民俗学领域的传承对象，但是从2012年金正恩政权成立初期开始，北韩强调非物质文化遗产，并将韩服列入国家级非物质文化遗产名录，进而开展推进列入联合国教科文组织世界非物质文化遗产名录事业，以提高北韩人民对文化民族的自豪感。有关于此，北韩在劳动党机关报《劳动新闻》上经常刊载宣传韩服优秀性的文章，并通过电视广播鼓励北韩居民维护民族文化遗产。





北韩国务委员会委员长金正恩传承其祖父和父亲的韩服着装政策，并以其他方式对传统朝鲜服进行调整。北韩媒体报道称，2013年举行的民俗衣裳展览会通过考证制作并展出高句丽时代到朝鲜王朝时代的100多件民族服装。2014年北韩举行的我们国家民族衣裳展览会上，同女性服装一道首次展出男性服装而引发关注。金正恩委员长执政后，过去被排斥的男性韩服和朝鲜王朝时代的贵族、宫廷服装以及华丽的饰品等也在展会上展出，且其照片被刊载在出版物上，对韩服领域进行了全面扩张。





提起传统文化，我们总会联想起朝鲜王朝时代的文化遗产。但是北韩重视古朝鲜、高句丽和高丽王朝时代的历史传统，且拥有许多高句丽及其先后时代的文化遗产，因此迄今修复的古代建筑大都是高句丽时代的建筑。以传统服装为例，高句丽古坟壁画上出现的民俗服装和朝鲜王朝时代的韩服样式有所不同，但是后来出土的服装都是朝鲜王朝时代的韩服，因此北韩将韩服指定为国家级非物质文化遗产，并鼓励民众多穿韩服。引人瞩目的是，北韩在举行民族服装展览会的时候还展出男性韩服，首个假人模特是朝鲜王朝名将李舜臣。总的来说，北韩改变过去的态度，强调其原原本本地传承了朝鲜王朝时代的文化传统。





过去，北韩男性几乎不穿韩服，但是从2015年开始可以看到穿着韩服上衣和裤子参加各种活动的北韩男性，而且在宣传北韩的社交媒体上出现了已故国家主席金日成穿着韩服的照片。金正恩时代强调的民族文化政策还与利用传统文化促进文化产业发展相挂钩。北韩强调韩服的优秀性意在促进韩服的商品化和产业化，并为提高韩服的现代化和生产专业化而推进多种多样的政策。





进入金正恩时代后，北韩居民常穿韩服，最近还将韩服出口到海外。2017年前后，北韩宣布开启“我们国家第一主义时代”。北韩所谓的“我们国家第一主义时代”将领袖爱民作为基本政策，并要求民众具体表现爱国精神。由于北韩将传统服饰政策作为加强内部团结的手段之一，因此今后一段时间，北韩仍将推进这一政策。





北韩居民穿着韩服并非出于个人选择，而是跟随应对外部文化、坚守民族文化的国家政策履行的义务。不论如何，韩服作为韩民族传统服饰，是我们必须留传给子孙后代并持续发扬光大的文化资产。