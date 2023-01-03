《漫话国乐》 倒一杯 / 梅花歌 / 庆丰年

再过几天就是正月初一农历春节了。古人认为，在春节吃了年糕汤，才算长一岁。古时候，春节除了年糕汤以外，还有全家人围坐在餐桌边一起喝“屠苏酒”的习俗。屠苏酒是一种药酒，用桔梗等好几种药材酿造而成，有助于健康，而且香甜绵柔又顺滑、醇香宜人，因此小孩儿也能喝一杯。当时，药材珍贵、价格不菲，过节时才难得能用来酿酒后家人一起分享，借此祝福一家人都能健康、平安地度过这一年。屠苏酒有一个特点，酿酒前将药材先泡在水井里。以前，每个村庄都有一口居民共用的水井，居民把药材拿到井里先泡一下，为的是让那些没钱酿酒的村民们也能喝到有药效的井水。

《倒一杯》/ 演唱-Audiobanana





朝鲜王朝中期历任右议政（右政丞）的沈守庆曾留下关于屠苏酒习俗的随笔，里面写道：“以前春节清晨都有喝屠苏酒的习俗，且先让年幼者喝，老人后喝。现在还有一种习俗，春节早上见人，叫他的名字，如果那个人回答，就跟他说：你买我的草率吧，这是把自己的疾病卖给别人，以此免遭灾祸。”





韩国人自古以来尤为重视“长幼有序”，这一观念还普遍体现在餐桌礼仪等生活的方方面面。比如，和长辈一起用餐，必须等长辈先动筷子才能开动。喝酒也是一样的，可有一个例外，就是春节的屠苏酒，会先让年纪小的人喝，这主要是为体弱的孩子着想。且通过这一习俗，还可以指导年轻人喝酒礼仪。这样每逢春节，全家人欢聚一堂，还分享美食与药酒，开开心心地过节。在随笔的尾声，沈守庆还写了诗句：“人多先我饮屠苏，已觉衰迟负壮图”，意思是说，眼看很多年轻人比自己先喝屠苏酒，突然领悟到自己已年老，失去了雄心壮志。到了晚年渐渐学会放下贪心，这也是古人安度晚年的智慧。





接下来，给大家带来的是歌辞《梅花歌》：

“梅花啊，

春天即将到来，

树枝上马上就要开花了，

可天上突然春雪纷飞，

梅花犹豫着开还是不开。”这段歌辞体现了因岁月的流逝感叹年迈又孤独的处境。

歌辞《梅花歌》 / 演唱-李允珍（音）





每年自春节至正月十五这段时间是一年中习俗最多的时候。因为新年伊始，大家心中都会萌生很多愿望，但是为了实现愿望，必会跟随一些必须做的事情和禁忌。比如，在前面介绍的屠苏酒（古人相信屠苏酒可以驱鬼，觉醒人的灵魂），还有通过挨家挨户避邪祈福的祭地神活动祈求家人的健康与平安，另外还有拔河游戏和村庄巫术，祈求满载而归和丰收。





今天的最后一首音乐给大家带来的是在宫廷宴会中上菜时演奏的音乐《庆丰年》，在这里是预祝丰收的意思。古时候，春节的吉祥话和祝福语会说得好像已经实现了一样，但其实是预祝的意思，比如要表达“祝你今年顺利就业”，就会说“今年找到了好工作，太好了！”等等。春节马上就要到来了，此时此刻，大家不妨在国乐的陪伴下，想一想今年春节都送给家人和亲友哪些祝福吧。在此也祝大家阖家安康！幸福、快乐、如意，健康！一切美好的祝愿与您同在！

宫廷音乐《庆丰年》/ 演奏-国立国乐院正乐团