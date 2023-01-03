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职业：演员

生日：1990年6月23日

出生地：首尔

身高：167cm

血型：A型

MBTI：ENTP

学历：韩国艺术综合学校表演专业/艺术史

出道：电影《灾难电影》（2011）

其他中文译名(音)：金南喜、金南熙





林智妍童年时常参加学校表演并在教会担任钢琴伴奏，在母亲的熏陶下她也接触到了话剧、音乐剧等表演艺术，她从小就希望能够成为演员。她高考时说服了本不同意自己从艺的父母，以远超录取分数线的成绩，考入了韩国艺术综合学校。2014年上映的电影《人间中毒》成为林智贤表演生涯的转折点，这部电影除了让她拿下多个新人奖外，也让她一夜成名。然而，随着知名度的打开，人们对她的演技也出现了不同的声音。于是林智贤也开始改变戏路，塑造不同类型的角色，2016年电视剧《吹吧，微风啊》让原本不看好她的观众对其演技大有改观，她也凭借该剧在年末表演颁奖典礼中获得了荣誉。2022年末奈飞人气韩剧《黑暗荣耀》也让林智贤被全球观众所熟知，她在剧中极端、歇斯底里的个性，给全世界韩剧迷留下了深刻印象。





代表作品：

·电视剧：

《国民死刑投票》（2023）

《黑暗荣耀》（2022）

《纸钞屋2》（2022）

《莫吉托》（2021）

《欢迎来到第二人生》（2019）

《吹吧，微风啊》（2016）

《大发》（2016）

《上流社会》（2015）

·电影

《灵魂脱离者》（2021）

《老千3：独眼杰克》（2019）

《幸运钥匙》（2016）

《奸臣》（2015）

《人间中毒》（2014）





主要获奖经历：

MBC演技大赏 月火特别企划电视剧 最佳表演奖（2019）

第14届亚洲模特大奖 韩国模特明星奖（2019）

MBC演技大赏 连续剧类 女子优秀表演奖（2016）

SBS演技大赏 新人奖（2015）

MBC放送演艺大赏 音乐/谈话类 优秀奖（2015）

第8届韩国电视剧盛典 女子新人奖（2015）

第51届大钟奖电影节 新人女演员奖（2014）

第34届韩国影评家协会奖 新人女演员奖（2014）

第23届釜日电影奖 新人女演员奖（2014）