《叠叠》-具景美
2023-01-03
#明星档案 l 2023-01-24
职业：演员
生日：1990年6月23日
出生地：首尔
身高：167cm
血型：A型
MBTI：ENTP
学历：韩国艺术综合学校表演专业/艺术史
出道：电影《灾难电影》（2011）
其他中文译名(音)：金南喜、金南熙
林智妍童年时常参加学校表演并在教会担任钢琴伴奏，在母亲的熏陶下她也接触到了话剧、音乐剧等表演艺术，她从小就希望能够成为演员。她高考时说服了本不同意自己从艺的父母，以远超录取分数线的成绩，考入了韩国艺术综合学校。2014年上映的电影《人间中毒》成为林智贤表演生涯的转折点，这部电影除了让她拿下多个新人奖外，也让她一夜成名。然而，随着知名度的打开，人们对她的演技也出现了不同的声音。于是林智贤也开始改变戏路，塑造不同类型的角色，2016年电视剧《吹吧，微风啊》让原本不看好她的观众对其演技大有改观，她也凭借该剧在年末表演颁奖典礼中获得了荣誉。2022年末奈飞人气韩剧《黑暗荣耀》也让林智贤被全球观众所熟知，她在剧中极端、歇斯底里的个性，给全世界韩剧迷留下了深刻印象。
代表作品：
·电视剧：
《国民死刑投票》（2023）
《黑暗荣耀》（2022）
《纸钞屋2》（2022）
《莫吉托》（2021）
《欢迎来到第二人生》（2019）
《吹吧，微风啊》（2016）
《大发》（2016）
《上流社会》（2015）
·电影
《灵魂脱离者》（2021）
《老千3：独眼杰克》（2019）
《幸运钥匙》（2016）
《奸臣》（2015）
《人间中毒》（2014）
主要获奖经历：
MBC演技大赏 月火特别企划电视剧 最佳表演奖（2019）
第14届亚洲模特大奖 韩国模特明星奖（2019）
MBC演技大赏 连续剧类 女子优秀表演奖（2016）
SBS演技大赏 新人奖（2015）
MBC放送演艺大赏 音乐/谈话类 优秀奖（2015）
第8届韩国电视剧盛典 女子新人奖（2015）
第51届大钟奖电影节 新人女演员奖（2014）
第34届韩国影评家协会奖 新人女演员奖（2014）
第23届釜日电影奖 新人女演员奖（2014）
2023-01-03
2022-12-23
2023-01-02