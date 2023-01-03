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洪主事凌晨很早就起来，把牛棚打扫得干干净净，还给母牛煮了草料。怀孕的母牛吃过草料，很快就生下了一头小牛。洪主事很高兴，亲手给小牛犊用温水洗了身子，又给母牛的背上盖上了一条麻袋。





“我第一次见这么大的牛犊，是公的吧？龙德他爹，这头牛给龙德，下一次生了母牛就给我，行吧？”









“北边儿的那些家伙把我们的牛抓去吃了，咱们该怎么办才好呢？”





洪主事听了这话也红了眼眶，但却什么话也说不出来，只是呆呆地望着天空。





“真是瞎子抓了自家的鸡啊！吃了同胞的牛，心里会好受吗?”





洪主事这么喃喃自语着上了山，一边想着跟妻子的争执、过去十年发生的事情、村里的事、国家的事，一边望着被雾笼罩的村子。在一片浓雾中，也看不清哪里是三八线以北、哪里是以南。





他本来想梳理下自己的思绪，却不知为何流下了眼泪，脑子里更是一团乱麻。





내 건너 이북 동네 놈들이 우리 소를 잡아먹었대요.

그 놈들을 어떻게 하면 좋아요?”





홍주사도 눈시울이 벌게지면서 아무 말도 못 하고 하늘만 바라보고 서 있다.





“소경 제 닭 잡아먹기로 제 동포의 것을 잡아먹고 마음이 편할까?”





홍주사는 이렇게 중얼거리고 산으로 올라가서

마누라 생각, 지나간 십 년 동안의 일, 동네 일, 나랏일을 생각하면서

이남이고 이북이고 분간할 수 없이 안개 속에 잠긴 동네들을 바라보았다.





생각을 해서 앞길을 정하려고 해보았으나

눈물이 나고 아무 생각도 할 수 없다.









具有讽刺意味的是，小说中故事发生的背景正是解放后的三八线附近，两边的牛很可能南边北边来回走动。北边村子的人明明知道是南边的牛，但因为肚子饿，所以把牛抓来吃掉了。这样一来，南边村子的年轻人抓到了从北边过来的牛，也要吃掉以示报复，这也意味着可怕的新的混乱时代来临了。









“不行的，不行的，同胞之间怎么可以这样？把牛送回去吧。如果你们一定要吃牛，就吃我家的吧。”





说完这话，洪主事急急忙忙赶回了村里。





他去了牛棚，想把自家的牛拉出来，却发现牛棚里空空如也。





院子里还有附近都没看到那头牛。他走进屋里，才看到地板上掉着一张纸条，拿起来一看，上面是妻子歪歪扭扭的字：





“我把我的牛带走了，你不要等我了。”(아내 – 에코 필터)





洪主事就好像丢了魂儿一样在屋子中央愣了好一会儿。回过神儿来以后，才从匣子里掏出一头牛的钱去给了长孙。然后自己也拿了些钱，跟长孙的娘说了几句话以后，就离开了。





从那以后，五滩村的人再也没有见过他。





“안 됩니다, 안 됩니다.

동포끼리 그래선 안 됩니다. 돌려보내시오.

정 소를 잡아먹고 싶거든 우리 소를 잡아 먹어요”





이 말 한 마디를 남기고 창수는 바삐 동네로 내려갔다.





자기네 소를 끌어다 주려고 대문을 열고 들어가 외양간을 본즉,

외양간이 텅텅 비었다.





밖에도 집 근방 아무 데도 소는 없다.

방에 들어가 본즉 서투른 글씨로

이런 말이 씌어 있는 종잇조각이 방바닥에 구르고 있다.





‘나는 내 소를 가지고 갑니다.

다시는 기다리지 마시오’





창수는 얼빠진 사람 모양으로 멍하니 방 한가운데 서 있다가

궤짝에서 돈을 꺼내서 소 한 마리 값만큼 장손에게 갖다주고,

자기도 얼마 가지고는

장손이 어머니 보고 몇 마디 이야기를 하고 나왔다.





다시는 오여울 동네에서 아무도 홍창수를 본 사람이 없다.









作者 田荣泽（전영택，1894.1.18~1968.1.16），1919年凭借短篇小说《惠善之死》（혜선의 사）步入文坛。