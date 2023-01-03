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韩国将农历1月1日称为sol或sol-nal。sol是韩民族开始新的一年的传统节日，如同中国人过春节一般，韩国人都过sol-nal。sol-nal的传统习俗是早上举行祭拜已故祖先的茶礼，然后向长辈磕头拜年。此外，由于吃碗年糕汤才算长了一岁，因此人人都煮年糕汤吃。北韩的sol-nal习俗跟韩国大致相同，但是北韩还将农历新年称为“酒日”，也就是喝酒的节日。其原因在于北韩的成年人，尤其是男人在农历新年相互拜年、问好的时候都喝很多酒。那么。北韩人通常喝什么酒呢？





过去，北韩将sol-nal视为“封建残渣”而禁止民众过农历新年，直到1989年才将sol-nal认定为传统节日，并从2003年开始放三天小长假，让民众欢度农历新年。北韩冬季天气寒冷，因此居民们大都喜欢喝酒精浓度高的烈酒。北韩人喜欢喝酒，而且喝很多酒。北韩居民将sol-nal喝的酒叫作“饮福酒”，并在举行茶礼后边喝酒、边祝愿健康、幸福，而且喝的都是酒精浓度高的烈酒，人人都喝得醉醺醺。





2018年4月27日，全世界的目光汇聚在大韩民国的板门店。时任韩国总统文在寅和作为北韩最高领导人首次越过韩半岛军事分界线踏上韩国领土的国务委员会委员长金正恩进行了历史性的会晤。在当天举行的欢迎晚宴上，金正恩委员长特别为东道主文在寅总统带来了正宗的玉流馆冷面。当时，韩国准备的晚宴用酒是沔川杜鹃酒和文培酒。沔川杜鹃酒用杜鹃花的花瓣和糯米酿造而成，酒香浓郁、清雅。文培酒是高丽时代以来传承千年的名酒，原本在北韩平安道地区酿造，但是现在成为韩国的名酒。同年9月，也就是2018年9月在平壤举行第三次南北韩首脑会谈时，北韩在晚宴上准备了平壤烧酒。





大同江食料厂生产的平壤烧酒是北韩最具代表性的高品质酒类品牌。大同江食料厂生产平壤酒、平壤烧酒和高丽酒。平壤酒的酒精浓度为30至40度，酒精度较高，平壤烧酒作为25度左右的“高品质大众酒”，广受北韩居民的喜爱，2014年获得北韩授予优秀产品的“12月15日品质奖牌”。2008年平壤烧酒曾在美国上市销售，比起酒的味道，因为是北韩生产的酒而引起美国消费者莫大的好奇心，后来因通关程序等诸多问题而停止对美出口。

平壤烧酒是北韩的国酒。北韩社会科学院在2018年9月9日北韩政权成立70周年发行的《朝鲜的国家象征》中，将平壤烧酒介绍为北韩的国酒。北韩社会科学院在已故国防委员会委员长金正日表示“必须要有代表朝鲜的名酒”后，立即着手进行相关研究事业。北韩国务委员会委员长金正恩执政后，北韩社会科学院称“平壤烧酒最好喝，是广大人民钟爱的酒”，并将其指定为国酒。特别值得一提的是，在平壤烧酒的包装上印有认证该酒是代表北韩的国酒的“朝鲜名酒”标志印章。





北韩强调，所有国家象征和标志都含有与领导人相关的轶事，且代表国家的酒不应是价格昂贵、只有特殊阶层人士才能喝的酒，而是广大人民都喝得起的高品质“大众酒”，因此很多居民都能享用国酒，这反映出领导人对人民的爱心。北韩强调自力更生，并将其作为国家政策基调，在此情况下，北韩强调爱国和萎靡不振的经济状况有直接关系。也就是说，北韩以此抵制外国商品，并让民众购买国货等，致力于开拓内需市场。近几年来，北韩表示不要抽外国烟，不要喝外国酒，不要穿外国衣服，要开拓内需市场，扩大商品出口。北韩没有驰名世界的名酒，但是如同平壤烧酒一度在美国掀起购买热潮般，贴上印有国酒之类名称的标志，或许能引发外国消费者的好奇心，因此北韩在采取这种营销策略。





每个国家都有其传承下来的传统名酒，有些国家还将其指定为国家级文化遗产。韩国将文培酒、沔川杜鹃酒和庆州校洞法酒指定为国家非物质文化遗产。北韩将无形文化遗产称为非物质文化遗产，并在其传统名酒中，将甘红露酿造工艺、檀君酒酿造工艺、百花酒酿造工艺、五加皮酒酿造工艺、梨姜酒酿造工艺和马格利酒酿造工艺指定为国家非物质文化遗产。韩国将文培酒、沔川杜鹃酒和庆州校洞法酒指定为国家非物质文化遗产，这些酒都具有悠久的传统和独特的酿造技法。与此相比，北韩的选定标准有所不同。举例来说，马格利酒是将大米等谷物蒸干后加曲子兑水混合发酵而成的浊酒，也是老百姓经常喝的酒，因此北韩基于政策考量，将马格利酒指定为国家非物质文化遗产。





不久前，北韩媒体在介绍三池渊市一家马格利酒屋时报道称，最近喝马格利酒的人日益增加。三池渊市生产的饮料中最著名的是“白头山乌饭树饮料”，但是2019年马格利酒屋开张营业后，最近喝马格利酒的人明显增加。因味道甜美，马格利酒又被称为“甜酒”，除三池渊市外，在北韩各地人气兴旺，广受民众喜爱。最近，北韩通过马格利酒酿造比赛、甜酒酿造比赛等，每年评选哪家餐厅酿造的马格利酒风味最好。过去，北韩在马格利酒的储存和流通过程中存在技术性问题，因此为保持马格利酒的新鲜度而发掘各地区最具代表性的马格利酒，并发掘出北韩两大马格利酒——文殊餐厅马格利酒和乐百马格利酒。近几年来，北韩举行马格利酒酿造比赛，并大肆宣传该年哪个地方酿造的马格利酒获得良好评价。由于这与餐厅的营业额直接挂钩，因此各餐厅为寻找马格利酒的传统风味和香气而努力。乐百马格利酒是乐园百货商店酿造的马格利酒。目前，乐园百货商店以白米和玉米混合发酵而成的马格利酒和黑糯米马格利酒为基酒，开发风味多样的新品种马格利酒。





北韩媒体报道称，喝马格利酒能预防和治疗慢性胃炎、消化不良、动脉硬化、慢性关节炎等多种疾病，并具有美容养颜的功效。与此同时，还强调马格利酒在发酵过程中产生遏制糖尿病、癌症、肌肤老化和各种传染病的不饱和脂肪酸“亚麻酸”。事实上，北韩经常强调酒的风味和香味，并表示适量饮酒有益健康。





2000年6月，南北韩自韩半岛分裂以来首次举行了首脑会谈。时任韩国总统金大中踏上北韩土地的场面直播到全世界，北韩媒体也进行了大肆报道。韩半岛分裂后首次举行的南北韩首脑会谈吸引了全世界的目光。当时，欢迎晚宴的干杯酒是乌饭树果酒。乌饭树在海拔800米至2200米间的高山地带生长，北韩以白头山高山地带自然生长的乌饭树果实为原料酿造的酒就是乌饭树果酒。据悉，乌饭树果是一种莓果，但是采集不易，收获量少。已故北韩国防委员会委员长金正日执政时期，北韩开发出以乌饭树果实为原料的乌饭树果酒，并在南北韩首脑会谈的晚宴上亮相后驰名海外。北韩媒体报道称，乌饭树果酒里含有多酚类物质，喝了能提高视力、净化血液。甚至有人说，男人喝了能变成神仙，女人喝了能变成仙女。人们比较熟悉的是惠山乌饭树果实加工厂生产的40度乌饭树果酒。乌饭树果实因采集不易，收获量少，以其果实为原料酿造出来的乌饭树果酒据说是有钱有势的人或在节日等特别的日子喝的酒。乌饭树果酒还亮相南北韩离散家属团聚活动的晚餐会上，被列入北韩名酒之林。北韩还生产多种品牌的啤酒，其中最著名的是大同江啤酒。特别值得一提的是，北韩为宣传大同江啤酒而制作了电视商业广告。





2001年，北韩国防委员会委员长金正日访问俄罗斯，并参观位于圣彼得堡的波罗的海啤酒厂后，对啤酒产业表现出莫大关心。之后，北韩收购2000年倒闭的英国亚舍斯啤酒厂，并将其啤酒酿造设备全部运至北韩生产大同江啤酒，2016年还举行了大同江啤酒庆典。2022年迎来品牌推出20周年的大同江啤酒已成为最具代表性的北韩啤酒品牌。大同江啤酒是北韩出口最多的商品之一，因味道不错，在外国以较高的价格出售。大同江啤酒按酒精稀释比例生产1号、2号、3号等共七种产品。其中，我们最熟悉的是酒精度数在15度左右的2号啤酒。目前，大同江啤酒厂在开发添加可可香、咖啡香的啤酒。北韩媒体报道，开设大同江啤酒屋和扎啤店，让民众享用啤酒，体现了领袖的爱民情怀。但从经济层面来看，北韩此举意在促进大同江啤酒的流通，并为民间消费和人际关系注入活力。





今天，南北韩关系虽然极度恶化，但是我们期待不久的将来能消除彼此间的隔阂，并再次看到南北韩领导人举杯合影的场面。