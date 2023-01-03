《漫话国乐》 冬日的暖光 / 散步 / 梦中的路

古时候有严格的阶级身份制度，由于区分贵族和平民，按照阶级身份，衣食住行都有明显的差异。阶级不同，欣赏的音乐也不同，在宫廷里演奏的音乐和在集市上出现的老百姓欣赏的音乐有着明显的差异。即使是在宫廷里，宗庙祭礼等国家重要仪式上演奏的音乐和会礼宴等宫廷宴会上演奏的音乐也有所不同。





在国乐中，歌曲、歌辞、时调等形式的音乐统称为“正歌”，这是书生、贵族等上流阶层欣赏的音乐。这类音乐通常在聚会时或者喝茶、吟诗、作画时一起欣赏，又名“风流音乐”。





正歌是有钱有闲的人士在悠闲自在的氛围中欣赏的音乐，比起民谣和盘索里等民俗音乐，节奏缓慢、克制感情、曲调变化也不大，给人优雅而深沉的感觉，因此在如今快节奏的时代，人们由于熟悉了轻快又华丽的音乐，所以听了正歌会感觉有些单调乏味。不过音乐欣赏也是需要培养的，如果像古人一样，以悠闲的心情和安逸的兴致欣赏正歌，相信您也会感受到动人的旋律和歌喉的和谐。令人感到欣慰的是，最近在传统乐坛出现了许多以正歌唱法演唱的音乐。

《冬日的暖光》/ 演唱-正歌乐队灵魂知己





《冬日的暖光》的歌词取自一首时调诗：

“让冬日的暖光照耀你，

将美味的芹菜献给你，

你已拥有一切，

可我却忘不了你。”

甜美的歌喉唱出温暖的思念之情，温馨又动人。





接下来给大家带来了传统乐队摩登歌曲的《散步》。这是将男唱歌曲羽乐重新诠释、让现代人也感到亲近、悦耳的音乐。“羽乐”的歌词也取自一首时调诗：

“打盹儿时一不小心丢了钓鱼竿，

跳舞时又遗失了蓑衣。

这是老头发糊涂做出的蠢事，

白鸥啊，你可别见笑。

春风十里，桃花绽放，

情不自禁的春兴实在难忍啊。”

在春雨朦朦的日子里，一个年迈的书生出去钓鱼。可钓鱼时不停地打瞌睡，一不小心失手把钓鱼竿丢了。当老人家吓一跳抬头环顾四周时，未料粉红色的桃花漫山遍野、美不胜收。虽然鱼没抓到，钓鱼竿也丢了，可目睹了眼前迷人的春景，老人家又情不自禁地翩翩起舞起来。可是，跳舞时蓑衣也遗失了。事已至此，老人家觉得很尴尬，看到天上飞走的海鸥也很是丢脸，于是跟海鸥说，别笑自己糊涂、不知羞耻。《散步》这首歌只引用了时调诗的两句：“打盹儿时一不小心丢了钓鱼竿，跳舞时又遗失了蓑衣”，表现出一个人出门轻松散步的景象。

羽乐《散步》 / 演唱-摩登歌曲





歌曲分为男唱歌曲和女唱歌曲，男女艺人演唱的歌曲唱法也有所不同。男唱歌曲挺拔而坚定，女唱歌曲以细致而清脆的歌喉演唱，别有一番韵味。一般来讲，艺人演唱歌曲时通常将曲调拉长，如果您听不清歌词，好像只能听到“阿、哦”等母音。如果欣赏的是在管弦乐的伴奏下演唱的女唱歌曲，听到的则好像不是歌曲，而是伴奏乐器的声响。





今天的最后一首音乐给大家带来的是没有乐器伴奏、只有人声的歌，这首歌的歌词也取自时调诗：

“若梦中的路留下痕迹，

你家窗外的石路会磨成沙石，

可梦中走的路没有痕迹，

我为此好伤心啊。”

流露出思念情人的真情。在梦中四处寻找思念的情人，如果梦中走的路能留下痕迹，房子前面的石路都会磨成沙石。这是朝鲜王朝时代著名女诗人李玉峰因思念离别的丈夫而创作的脍炙人口的诗句。

《梦中的路》/ 演唱-郑玛莉（音）