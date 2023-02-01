导演/编剧：金周焕

主演：柳演锡/车太铉

类型：剧情

片长：112分钟

上映时间：2023年3月1日（韩国）

其他片名：My Heart Puppy





剧情概要：

民秀（柳演锡饰）将心爱的伴侣犬鲁尼视如手足，为了陪伴鲁尼，民秀每天都准时下班回家。然而，结婚对象并不能接受家中饲养小动物，民秀只好忍痛为鲁尼寻找新的主人。他求助表兄镇国（车太铉饰），帮助自己一同为鲁尼的新主人把关，为了找到最完美的新家和新主人，他们来到了济州岛，未曾想一路上越来越多的狗狗加入了他们。究竟鲁尼是否会离开民秀呢？





幕后花絮：

《小奶狗》是人气电影《青年警察》导演金周焕的又一双男主力作。本片主演柳演锡称，自己之所以十分乐意接拍，一是曾被《青年警察》中双男主充满默契、极具机智的配合所打动，自己也十分想尝试此类设定；二是与自己搭戏的是车太铉，两人曾在柳演锡电视剧出道作品中有过合作，当时便结下了牢固的友谊，时隔多年再次在作品中相遇，也让柳演锡对此次表演充满期待。影片故事十分简单，并没有刻意吊观众胃口或制造反转，化繁为简可谓是该片优点，让观众更加沉浸于主人公和狗狗们之间的动人故事。如今已迎来伴侣动物盛世，因此影片主题也十分讨喜，让养宠人士十分期待。