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2022年卡塔尔世界杯足球赛当时，首尔清晨气温虽然降至零下，但是仍有众多球迷聚集在光化门广场为韩国队加油助威。光化门广场位于首尔景福宫正门光化门前方，朝鲜王朝时期是重要国家机关密集的中心地带，目前设有长212米的历史水渠和用水柱表现韩文字母的韩文主题喷泉，并保存着广场施工过程中发掘的司宪府门址。此外，还打造了多种多样的休憩空间和青草绿地，且即将开设以景福宫和仁王山为背景阅读书籍的户外读书区。韩国最著名的广场是位于首尔的光化门广场，而北韩最著名的广场是位于平壤的金日成广场。





广场是指面积广阔的场地，特别是指城市中的广阔场地。在资本主义国家，广场是城市居民的休闲空间，也是进行社会活动的空间，但是在社会主义国家，广场占有极其重要的地位，并发挥着非常重要的作用。 一般来说，社会主义将启蒙民众、教育民众和宣传政策作为构建社会的基本原则，并从建设社会主义城市的时候开始就将民众聚集在广场上，大肆展开宣传活动，因此对社会主义国家来说，广场不是单纯地举行某种活动的空间。





如此这般，由于广场的意义和角色非同小可，北韩也从政权成立初期开始对广场进行规划设计，将过去用于“平壤府厅”的建筑前改造成广场，20世纪50年代前后进行修复工程时，正式推进金日成广场建设事业。





日本殖民统治时期，平壤没有广场这一概念，但是如同首尔有条叫作“钟路通”的街道般，平壤有条叫作“大和町”的街道。在战后重建过程中，俄罗斯和东欧国家的工程师及城市规划师到北韩去进行城市规划，并首次引入广场概念。当时，在俄罗斯留学的建筑师金正熙拟定总体规划，并在重建计划中也纳入了广场。平壤在韩战期间变成废墟，因此北韩将金日成广场作为平壤的中心，并在周边铺设公路，建造具有象征意义的建筑物，积极推进战后重建工程。





如同俄罗斯莫斯科红场和中国北京天安门广场般，平壤金日成广场是象征北韩的广场。北韩表示，金日成广场将革命的首都平壤市装饰得更加雄壮华丽，尽显出主体朝鲜的威容。金日成广场位于平壤南山山麓，1954年8月竣工，面积达7.5万平米，由花岗岩铺设的长方形主广场、副广场和主席台构成，可同时容纳10万人。广场以巨大的金日成铜像为中心，两侧是红旗下的群像雕塑，正面是人民大学习堂，并与大同江彼岸的主体思想塔遥遥相对。金日成广场周边建有内阁综合办公楼、外务省办公楼、朝鲜中央历史博物馆、朝鲜美术博物馆、平壤第一百货商店等，但这些建筑都是后来建造的。据1961年拍摄的平壤市区照片显示，广场中心部位是空地，只建有观看阅兵式的主席台。





过去北韩搞革命的时候，因为没有社交网络，也没有互联网，因此为聚集数万名民众发表演说、传播哲学，需要能同时容纳众多人的广场，这是社会主义城市理论，接受这一理论的平壤市的主席台出于非常重要的位置。领导人在主席台上发表演说，让民众倾听其内容，并将其传播开来，这可说是社会启蒙运动的过程。





1982年4月15日，也就是北韩国家主席金日成70岁生日那一天，象征主体思想和伟大金日成主席的主体思想塔竣工揭幕。主体思想塔高170米，由150米高的白色花岗岩塔身和20米高的塔顶火炬构成，可乘电梯至瞭望台俯瞰市区景色，是平壤的地标之一。位于金日成广场对面的主体思想塔的所在地是北韩在20世纪50年代对平壤市进行总体规划时就设定的位置。北韩按此规划进行数十年建设工程，80年代建成鼓吹主体思想、进行领导人偶像化工作且具有象征意义的新的建筑物。





同一年，在金日成广场正面建成人民大学习堂。人民大学习堂楼高10层，用青瓦铺盖屋顶，也被称为青瓦图书馆。人民大学习堂建成后，金日成广场具备了现在的面貌。





平壤市并非在市中心设置广场，而是以广场为中心向四周伸展的城市。20世纪60年代开始，北韩在金日成广场四周建造政府办公楼和文化设施，使广场具备多重功能，并在80年代建成人民大学习堂和主体思想塔，将市区扩张至大同江彼岸，之后仍通过这种方式持续扩展市区。金日成广场有领导人发表讲话和观看阅兵式的主席台，人民大学习堂等林立在周边的雄伟壮丽的建筑扮演着装饰主席台的布景角色，给人以在剧场观看现场表演的感觉。





1996年，北韩将其公路网的起始点“道路元标”迁移至金日成广场主席台下，并建立刻有“平壤国家公路起始点”的石碑。





每逢重大节日或国家纪念日，北韩都在金日成广场举行大型活动。每年1月1日，北韩在金日成广场举行迎新年活动，逢五逢十的国家纪念日还举行大型阅兵式。北韩还在金日成广场举行群众大会，谴责美国对北韩采取敌对政策，并呼吁贯彻劳动党中央委员会全体会议的决议事项。2017年还举行了将数百辆拖拉机和卡车送往生产现场的“出征仪式”。此外，在已故北韩国家主席金日成的生日“太阳节”和青年节则举行大型舞会。





如此这般，北韩在金日成广场举行政权成立纪念日活动、已故最高领导人悼念大会、各种政治活动和文化活动、庆祝晚会，鼓吹反美情绪和对韩仇视心理的群众大会，以及炫耀其军事实力的阅兵式。





提起北韩的广场，人们都会联想起平壤金日成广场。但是除了平壤以外，北韩在其他主要城市也设置了广场。对社会主义国家来说，广场具有非常重要的意义，因此北韩在大大小小的城市都设置了广场。北韩的广场分两种类型，一种是与图书馆和剧院等文化设施相配套的广场，另一种是以金日成、金正日铜像为中心、更具有象征意义的广场。举例来说，被建筑物环绕的咸兴广场是与文化设施相配套的广场，以火车站为中心形成的新义州站前广场也是与文化设施相配套的广场，罗先广场和清津广场则是以金日成、金正日铜像为中心的广场。





金日成广场是北韩国务委员会委员长金正恩首次正式露面的场所，也是其执政后首次发表演说的地方。2010年10月10日在金日成广场举行劳动党建党65周年纪念活动时，年轻的金正恩和他的父亲、时任北韩国防委员会委员长金正日并肩站在主席台上观看人民军阅兵式，这是北韩对内外宣布金正恩将接掌北韩政权的政治活动。接掌政权后的2012年，金正恩在金日成广场首次发表演说。在凌晨举行的2020年劳动党建党75周年阅兵式上，金正恩作为北韩最高领导人史无前例地表示无颜面对北韩人民，并在讲话中哽咽落泪，改变了最高尊严的形象。如此这般，金日成广场可说是具有政治意义的空间。





金日成广场作为举行国家重要活动和传达金日成、金正日、金正恩教导的地方，在北韩具有极大的象征意义，但是其他社会主义国家的广场周围建有许多商业设施，因此金正恩时代的金日成广场除政府机关和文化设施外，也有可能添加商业设施等其他功能的配套设施。





去年9月，北韩劳动党机关报《劳动新闻》回顾过去70多年来在金日成广场举行的各种活动，并赋予其特别的意义。分析认为，这具有激发人民群众克服艰难险阻、加强内部团结的意图。不论如何，政治色彩浓郁的金日成广场今后在北韩社会发展的过程中将扮演何种角色，格外引人关注。