《漫话国乐》 梅花打令 / 梅花歌 / 约定

“桐千年老恒藏曲，

梅一生寒不卖香，

月到千亏余本质，

柳经百别又新枝。”

这是朝鲜王朝中期的书生申钦的诗。古人相信凤凰只在梧桐树上栖息，梧桐作为祥瑞的象征，不仅深得书生的喜爱，其桐木材质轻软，回声效果极佳，也是制作伽倻琴和玄琴的良材。梅花在寒冬的冰雪中开花，散发出淡淡的清香，经常用来比喻书生高尚的品格与气节。月亮的月相每天都稍有不同，通过盈亏变化，从月牙渐渐成为满月，从满月又渐渐变回月牙，全力发挥着自己的作用。一般来讲，树枝折断会枯死，可柳树就不同了，把折断的柳枝种在地上，很快便会扎下根来。长久以来，梧桐和梅花以始终不变的形象被众人赏识，月亮和柳树则以在不断的变化中保持本质的特点而深受人们的喜爱。梅花盛开的时节又即将到来，梅花似乎在问人们，什么是一生中最值得追求的价值呢？

《梅花打令》 / 演唱-宋素姬、演奏-第二个月





《梅花打令》有这样的歌词：

“好啊，是梅花呀，爱也是梅花呀。凡间的生死离别中，独守空房相思难”，虽说是同样的梅花，读书人联想到的是它的高洁、坚强的品格，有的人则会想到离开的情人，所以国乐中有很多以梅花为素材的音乐。





歌辞《梅花歌》以“梅花呀，春季即将到来，你也快开花了。可天上突然下起春雪，不知你要开花，还是不要开花”为开头，歌词取自艺妓梅花的时调诗，这里的春雪不仅意味着初春下雪，还指妓女的名字。相传，随着年龄的增长，当艺妓梅花渐渐淡出人们的视野，年幼的妓女春雪粉墨登场，受到热切关注，所以梅花通过这首诗感叹自己年迈又孤独的处境：春季正在悄悄地来临，她担心自己被春雪压得是否还能开花。

歌辞《梅花歌 》 / 演唱-正歌团AHRI





梅花的特点是先开花，然后再长叶子，在纤细瘦弱的枝条上长出白色的小花朵，楚楚动人，而且不怕严寒，顶雪绽放，傲视群芳，所以古代的读书人无不钟爱梅花。





朝鲜王朝中期的文臣兼哲学家李湟也以一生钟爱梅花而著称，甚至临终时还留下遗嘱，特意嘱咐家人给梅花浇水。这位学者也许是希望在自己离世后，自己的精神能像梅花淡淡的清香一样继续传播出去。





另外，还有一个女人看着掉落的梅花感叹自己的处境。在传统声乐曲中，女唱歌曲界面二数大叶的节奏最慢，而歌曲《约定》有这样的歌词：“与您相约的日子越来越远，庭院的梅花也都快凋谢了。清晨传来喜鹊的叫声，也许有书信到来，我还是看着镜子梳妆打扮吧。”





说的是情人曾约好在梅花盛开的时节造访，可不知为何一直毫无音讯，院子里的花都快凋落了，担心自己也像院子里的花一样枯萎凋谢。早上传来喜鹊的叫声，不是说听到喜鹊的鸣叫，会有贵客登门造访吗？今天或许情人会找上门来，那我就对着镜子梳妆打扮吧。

女唱歌曲界面二数大叶《约定》/ 演唱-曹纯子