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职业：演员

生日：1988年6月17日

出生地：首尔

身高：170cm

血型：O型

学历：东国大学演出艺术专业

出道：电视剧《我的同桌朴顺婷》（1998）





全惠琎是一名童星出身的演员，10岁左右时她参演了电视剧《恩实》，并被观众所熟知。而在更早之前，她已经是广告界的小宠儿，可谓为今后进入演艺圈打下了基础。大学毕业后，全惠琎虽然是科班出身，并且已经拥有了一定的表演背景，但在拍摄电视剧《你笑了》时，与丈夫李天熙结缘，并在一年后举行了婚礼，从此便淡出演艺圈。婚后，全惠琎将重心放在家庭上，偶尔客串或参演电影，但戏份都并不重。2017年她通过网剧《有可能知道的人》回归荧屏，之后还接拍了热门剧集《我的解放日记》、《代理公司》等。虽然戏份依旧不多，但她所饰演的角色都为观众留下了深刻的印象，她也被视为十分具有观众缘的演员。





代表作品：

·电视剧：

《代理公司》（2022）

《我的解放日记》（2022）

《Mother》（2018）

《有可能知道的人》（2017）

《你笑了》（2009）

《家门的荣光》（2008）





·电影

《普通的勇气》（纪录片，2022）

《耀眼的瞬间》（2020）

《花葬》（2015）

《官能的法则》（2014）

《血色颤动》（2010）

《宫女》（2007）