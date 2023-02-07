YG新女团BABY MONSTER全员公布 “梁铉锡回归团”能否成功引关注

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YG娱乐时隔七年推出的新人女团BABY MONSTER的七名成员已全部公开。





YG娱乐6日发布了BABY MONSTER最后一名成员RUKA的表演视频。视频中，RUKA翻唱了P.Lo的《Feel Good (Feat.G-Eazy)》以及Honey C的《Gwola (Feat.Kid Ink & Maino)》，展现了自己独特的中低音声线以及高超的说唱实力，整段表演表现的十分自信。





由此，BABY MONSTER的七位成员HARAM(15岁)、AHYEON(15岁)、CHIQUITA(13岁)、ASA(16岁)、RORA(14岁)、PHARITA(17岁)、RUKA(20岁)全部揭晓。其中，AHYEON、HARAM、RORA为韩国籍，PHARITA、CHIQUITA为泰国籍，RUKA、ASA为日本籍。





BABY MONSTER是YG娱乐继2016年的BLACKPINK之后，时隔七年再次推出新女团。YG娱乐方面自信表示，目前BABY MONSTER各位成员仍处于练习生时期，实力将是各位成员最具说服力的武器，因此相比于照片、采访，以舞台表演的形式向大众进行预告最能够说明BABY MONSTER的实力。而早前梁铉锡也已宣布重回YG担任公司总制作人，他评价BABY MONSTER称“具有YG遗传因子的BABY”、“过去四年间在月末评价中不断带给我惊喜”，因此BABY MONSTER成功与否备受关注。