SEVENTEEN小分队BSS发行新专辑 主打歌《要加油哦》空降Melon第十

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SEVENTEEN特别小分队BSS（夫硕顺）6日发行了首张单曲专辑《SECOND WIND》。





BSS是由SEVENTEEN成员夫胜宽、李硕珉、权顺荣三名成员组成，2018年发行过数字单曲《JUST DO IT》，展现出小分队的无限活力。此次推出的单曲专辑也延续了“活力满满”的风格，专辑名称“SECOND WIND”引申为“第二次呼吸”、“新的活力”的含义，BSS希望新歌能如一股“新风”吹进听者的日常，也用自己的第二张（SECOND）专辑为整个乐坛带来全新的气息（WIND）。





新专辑共收录了三首新歌。主打歌《要加油哦(Feat.李泳知)》是一首有着欢快放克节奏的快节奏舞曲，歌曲的内容如歌词所示，听后便会给人以满满的力量与活力，是一首名副其实的“加油歌”。歌曲发行后一小时，便空降Melon实时百强单曲榜第十位，仅仅是小分队便能创造出如此好的音源成绩，反映出SEVENTEEN的人气之高。





专辑的三首收录歌曲组成了“一天”：主打歌《要加油哦》是一天充满活力的开始；轻快的流行R&B歌曲《LUNCH》会将午后的乏力与困倦一扫而光；最后一首收录歌曲《请在7点听(Feat. Peder Elias)》则会给人带来平和，从而结束自己美好的一天。如此设计，也增添了收听专辑的趣味性。